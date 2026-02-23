Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård avdelning 46
Vill du göra skillnad inom psykiatrisk vård? På avdelning 46 möter du engagerade kollegor, varierande arbetsuppgifter och en arbetsmiljö där kvalitet och omtanke står i centrum.
Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens i ett tryggt och välfungerande team - välkommen med din ansökan!
Din arbetsplats
På avdelning 46 bedrivs heldygnsvård av patienter med förstämningssjukdomar, depression, ångesttillstånd, bipolär diagnos med hypomani och/eller psykosliknande symptom. Vi erbjuder också akut slutenvård till svårt sjuka ätstörningspatienter och har vårdformen självvald inläggning för patienter med emotionell instabilitet som har kontrakt för den vårdformen. Avdelningen har 12 vårdplatser.
För oss är det viktigt med gott medarbetarskap, god psykiatrisk omvårdnad och ett professionellt bemötande gentemot våra patienter. Vår sjukvård är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, individanpassad, effektiv och jämlik. Vi arbetar med en personcentrerad vård som utgår från den enskilda patientens behov. Vården ska ges nära patienten och på patientens villkor.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en central och ansvarsfylld roll i omvårdnadsteamet. Du arbetar i team med skötare och läkare och samverkar med övriga behandlare i verksamheten. Arbetet omfattar ansvar för observation, bedömning och genomförande av medicinska insatser. Du leder och stödjer omvårdnadspersonalen samt prioriterar och fördelar arbetsuppgifter utifrån aktuella behov. Tillsammans med kollegor ansvarar du också för dokumentation, planering och uppföljning av vårdinsatser.
Tjänsten ställer krav på god självständighet och förmåga att både upprätthålla en trygg och stabil vårdmiljö samt snabbt agerande vid akuta situationer.
Anställningen är en mixtjänst och innebär helgtjänstgöring samt viss nattjänstgöring.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är om du är specialistsjuksköterska i psykiatri och/eller har tidigare erfarenhet från arbete med psykiatriskt omvårdnadsarbete.
Som person arbetar du självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och pålitligt sätt. Samtidigt har du lätt för att skapa goda relationer med både patienter och kollegor, vilket bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du visar ett professionellt förhållningssätt och gott omdöme i ditt yrkesutövande och gör väl avvägda bedömningar utifrån både medicinska och mänskliga perspektiv. Du är flexibel och anpassningsbar när förutsättningar förändras, och din empatiska förmåga gör att du bemöter människor med respekt och förståelse.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
