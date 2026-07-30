Sjuksköterska till Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Mariestad
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Mariestad Visa alla sjuksköterskejobb i Mariestad
2026-07-30
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, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Skaraborgs Sjukhus, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Mariestad
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2026-07-30Beskrivning
Vi söker nu sjuksköterskor till vår psykiatriska öppenvårdsmottagning i Mariestad. Välkommen med din ansökan!
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Mariestad vänder sig till personer med behov av psykiatrisk specialistsjukvård. Här bedriver vi mottagningsverksamhet, har ett mobilt team och en psykiatrisk dagsjukvård. På mottagningen arbetar ca 30 medarbetare med blandade kompetenser: medicinska sekreterare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor, psykoterapeuter, skötare, läkare och arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator samt fysioterapeut. Samverkan sker med både kommun, primärvård och andra vårdgrannar.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på enheten kommer du att ingå i team och arbeta med psykiatrisk omvårdnad och behandling både individuellt och i grupp. Arbetet är fritt, omväxlande och utvecklande. Tillsammans med övrig personal svarar du för omvårdnadskompetensen och kommer bl a att arbeta med bedömningar, suicidprevention, patient- och anhörigstöd, läkemedelsuppföljningar och samverkan med vårdgrannar. Ditt arbete kommer även innefatta telefonrådgivning till patienter.
För dig som är ny inom psykiatrin finns goda förutsättningar för handledning och intern kompetensutveckling hos oss. På sikt kan det också finnas möjlighet till vidareutbildning, för dig som är grundutbildad sjuksköterska.
Vad kan vi erbjuda dig?
• Fantastiskt kunniga kollegor med erfarenhet och specialiseringar inom en mängd olika områden.
• Ett varierande arbete där du är med och påverkar utvecklingen mot framtidens psykiatri.
• Deltagande i tvärprofessionellt teamarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatri. Du kommer att arbeta med patienter i utsatta situationer, därför krävs det att du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer samt att du har en hög personlig mognad.
Det är meriterande du har erfarenhet av arbete med personer med beroendeproblematik.
I ditt arbete är du självständig, strukturerad och tydlig. Vi ser också att du har en god förmåga att samarbeta med andra yrkesutövare och externa vårdkontakter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och
belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Mariestad Kontakt
Camilla Karlsson Andersson 0501-68342 Jobbnummer
10016382