Sjuksköterska till psykiatrisk öppenvård Karlstad
Vi söker en sjuksköterska till psykiatrisk öppenvård i Karlstad. Hos oss blir du en del av ett kompetent team med fokus på samarbete och god vård.
Din arbetsplats
Psykiatrisk öppenvård Karlstad ligger nära stadskärnan. Vi har nyligen genomfört en omorganisation och är från den 10 november fyra allmänpsykiatriska mottagningar. På mottagningen arbetar cirka 25 medarbetare, bestående av läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut och psykoterapeuter. Samarbete mellan mottagningarna sker ofta, till exempel i olika gruppbehandlingar.
Vi söker nu en sjuksköterska till ett vikariat på ett och ett halvt år.Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och består av bland annat psykiatrisk bedömning, läkemedelsuppföljning, telefonrådgivning och suicidriskbedömning. Om du är sjuksköterska med en grundläggande psykoterapiutbildning så kan även samtalsbehandling i grupp eller individuellt bli en del av dina arbetsuppgifter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller psykiatrisjuksköterska med erfarenhet från arbete inom psykiatrin. Det är meriterande om du har arbetat inom psykiatrisk öppenvård.
Som person tar du ansvar och är självgående i ditt arbete, men har också lätt för att samarbeta med andra. Du trivs i en föränderlig miljö, du prioriterar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt och tar hänsyn till hela verksamheten vid beslut och agerande. Vill du vara med och göra skillnad?
Intervjuer kan komma att ske löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
651 82 KARLSTAD
Vuxenpsykiatri, Psykiatrisk mottagning 2 Kontakt
Vårdförbundet, nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
9870304