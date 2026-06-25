Sjuksköterska till Psykiatrisk mottagning Torsby
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Torsby Visa alla sjuksköterskejobb i Torsby
2026-06-25
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Vill du arbeta i ett kompetent team med fokus på psykiatrisk vård? Vi söker nu en sjuksköterska till vår mottagning i Torsby – en arbetsplats med stark laganda och patienten i centrum.
Din arbetsplats
Mottagningen är organiserad inom verksamhetsområdet Vuxenpsykiatri i Region Värmland. Utöver mottagningen i Torsby finns psykiatrisk öppenvård i Hagfors, Arvika, Kristinehamn, Säffle och Karlstad. Vi arbetar tvärprofessionellt och vårt team består av sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, läkare, vårdadministratörer och arbetsterapeut. Arbetet präglas av stort patientfokus, samverkan med närstående och olika samverkansparter.
Hos oss får du arbeta i ett team med hög kompetens som värnar om patientens bästa. Du kommer att introduceras av erfarna och kunniga medarbetare. Du erhåller regelbunden grupphandledning. Det teambaserade arbetssättet innebär att vi tar vara på varandras kompetens och värnar om ett gott samarbete inom arbetslaget.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som sjuksköterska består av varierande allmänpsykiatriskt mottagningsarbete och mobilt arbete kväll och helg - bedömning, läkemedelstilldelning, läkemedelsuppföljning, telefonrådgivning, provtagning, uppföljning efter slutenvård, oplanerade kontakter vid försämrat mående samt planerade stabiliserande samtal ingår i arbetet.
Du följer patienten där vi strävar efter en sammanhållen vård och behandling med kontinuitet i våra kontakter. Som sjuksköterska jobbar du i ett team som präglas av laganda, god kommunikation och hög kompetens.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller psykiatrisjuksköterska med genuint intresse för psykiatri samt vidareutbildning inom psykiatri. Har du tidigare erfarenhet från arbete inom psykiatrisk verksamhet är det meriterande. Då det ingår resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Som person är du trygg i dig själv, har god samarbetsförmåga och en tydlig värdegrund. Du kommunicerar klart och tydligt, är noggrann och har god förståelse för mål och kvalitetskrav.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
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Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatrisk öppenvård Torsby Kontakt
Vårdförbundet nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
9978025