Sjuksköterska till psykiatrisk mottagning i Arvika
2026-01-20
Din arbetsplats
Den psykiatriska öppenvården består i länet av 6 mottagningar och ska så långt det är möjligt ses som en del av närsjukvården och därför erbjuda vård och behandling i patientens närmiljö.
Det innebär att arbetet ska präglas av samverkan med patient, närstående och andra samverkanspartner.
Verksamhetens uppdrag är att bedöma, utreda och behandla patienter med psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. Förutom det individuella behandlingsarbetet ingår också teamarbete, samverkan med kommuner och andra aktörer i vårdkedjan.
Inom psykiatriska mottagningen i Arvika arbetar sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut, skötare, psykoterapeut och vårdadministratörer. Arbetstiden är dagtid måndag-fredag.
Vi bedriver gruppbehandlingar av olika slag i samarbete mellan olika yrkeskategorier, vilket är något vi vill utveckla än mer. Hos oss finns goda förutsättningar för teamsamverkan i behandling och utredning.
Vi är just nu inne i en generationsväxling och behöver fler kollegor som vi kan erbjuda goda möjligheter till att få introduktion av mycket erfarna och kunniga kollegor.
Dina arbetsuppgifter som sjuksköterska hos oss består av varierande allmänpsykiatriskt mottagningsarbete, såsom bedömning, medicintilldelning och medicinuppföljning, telefonrådgivning, provtagning, uppföljning efter slutenvård, akutbesök samt samtals- och stödkontakter.
Du följer patienten där vi strävar efter en sammanhållen vård och behandling med kontinuitet i våra patientkontakter. Vårt team består av flertalet kompetenser. Som sjuksköterska jobbar du på en mottagning som präglas av laganda, god kommunikation och hög kompetens. Vi är i en utvecklingsfas med bland annat mer strukturerad diagnostik och uppföljning och behöver din insats!
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för psykiatri. Meriterande är arbetslivserfarenhet från psykiatrisk öppenvård eller slutenvård. Du som söker kan både vara specialistutbildad sjuksköterska, men du kan också vara grundutbildad.
Region Värmland erbjuder bland annat specialistutbildningstjänster som du kan söka till, https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb/specialistutbildningstjanster
Det innebär att du som legitimerad sjuksköterska studerar på ett specialistutbildningsprogram med bibehållen lön.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du är en person som trivs med att arbeta självständigt, men också i samarbete med andra, och gör det på ett tryggt och respektfullt sätt. Du ska ha ett stort patientfokus med en lösningsfokuserad inställning till arbetet. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade situationer. Genom ett tydligt och tryggt förhållningssätt skapar du god kommunikation i teamet. Du tycker om att ta ansvar tillsammans med övriga teamet med fokus på hög patientsäkerhet och kvalitet i vården.
Är du den vi söker, är du välkommen att söka redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning
