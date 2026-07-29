Sjuksköterska till Psykiatrisk Mottagning A, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-07-29
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vuxenpsykiatriska verksamheten i Örnsköldsvik består av två öppenvårdsmottagningar och ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam samt akutverksamhet. Öppenvårdsmottagningarna har en allmänpsykiatrisk inriktning och riktar sig till personer över 18 år som är i behov av psykiatrisk vård på specialistnivå. Mottagning A arbetar främst med patienter med psykossjukdomar och affektiva tillstånd. Mottagning B:s huvudsakliga uppgift är att utreda och behandla patienter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykiatrisk samsjuklighet. Mottagningarna är centralt belägna i Örnsköldsvik. På mottagningarna arbetar sammanlagt ett 50-tal behandlare av olika professioner. Vi träffar patienter med ett brett spektrum av psykiatriska tillstånd. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande, vid bedömning/diagnostik och vid evidensbaserad behandling. Vi är HBTQI-certifierade. Vi erbjuder god arbetsgemenskap i ett trevligt team och utvecklingsmöjligheter. Vi har fördelarna av att både vara en mindre enhet och samtidigt tillhöra en större klinik. Vi söker nu två sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor till psykiatrisk mottagning A, tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i teamet arbetar du med:
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter
Dela läkemedel och ge injektioner
Att erbjuda patienter stödsamtal
Att jobba som mottagningssköterska är sådant som kan komma att ingå i denna tjänst. I jobbet som mottagningssköterska ingår att:
Handlägga ärenden som inkommer via 1177 och TeleQ
Samverka med kollegor av olika professioner och vårdgrannar
Hantera funktionsbrevlådor
Du arbetar självständigt men ingår också i ett team med andra professioner. Du får gott stöd av härliga hjälpsamma kollegor. Mentorskap erbjuds.Kvalifikationer
Vi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska
Har mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar en vidareutbildning till psykiatrisjuksköterska
Har arbetslivserfarenhet inom psykiatrin
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperFlexibel
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Amanda Englund amanda.englund@rvn.se +4666089747 Jobbnummer
10014589