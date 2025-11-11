Sjuksköterska till psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning i Södertälje
2025-11-11
Vi söker ny kollega som vill dela vardagen med oss! Välkommen till ett härligt gäng i varierande åldrar, med olika yrkeserfarenheter samt kulturella bakgrunder.
Psykiatricentrum Södertälje är en liten klinik med korta beslutsvägar, hos oss får du möjlighet att vara med och påverka! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter, motiverade kollegor och närvarande ledarskap. Vi tycker det är viktigt att varje medarbetare får utvecklas och har en generös inställning till kompetensutveckling. Vi värdesätter även ett hållbart arbetsliv och våra medarbetare får bland annat ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvårdstimme.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i team med personer från andra yrkeskategorier för att möta den enskilda patientens unika behov. Du har också en viktig ledningsfunktion och säkerställer att patientens vård hela tiden drivs framåt. Du är en förebild på avdelningen, är arbetsledare och har eget patientansvar. Du kommer även arbeta med att ge stöd till anhöriga, ta prover, sköta medicinutdelning samt dokumentera i journalsystemet Take Care.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har intresse för psykiatrisk heldygnsvård med fokus på psykiatrisk omvårdnad. Tidigare erfarenheter av psykiatrisk vård och/eller specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård är meriterande.
Då arbetet på avdelningen är omväxlande och händelserikt är stresstålighet och flexibilitet viktiga egenskaper hos den vi söker. Du uppskattar att arbeta i team med personer från andra yrkeskategorier och du delar gärna med dig av din kompetens till andra. Du tar ansvar och sätter patientens behov i fokus. Du ser möjligheter istället för hinder och gör det bästa utifrån varje enskild situation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. Schemalagda arbetstider dag/kväll/helg. Om företaget
Vår heldygnsvård består av två avdelningar, avdelning 34 och 36 med 16 vårdplatser vardera. Vi vårdar patienter enligt HSL och LPT. Vid avdelning 34 finns även en separat verksamhet med 2 stycken tillnyktringsplatser där vi vårdar patienter inkomna enligt LOB. På avdelningarna arbetar sjuksköterskor, skötare, kuratorer och läkare. Alla yrkesgruppers kompetens tas tillvara för att ge en mycket god vård. Vi tar emot patienter från samtliga diagnosgrupper vilket gör dagarna varierande och väldigt intressanta. Du får i och med detta möjligheten att lära dig om alla olika diagnosgrupper och samsjuklighet.
Psykiatricentrum Södertälje är en specialistpsykiatrisk klinik inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Kliniken har fem öppenvårdsenheter och två heldygnsvårdsavdelningar. Med våra 220 medarbetare är vi en liten klinik. Det medför en god sammanhållning samt gör det enklare att lära känna och påverka verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Psykiatri, Psykiatricentrum Södertälje, avd 34
Ronny Tejding 08-12367763
