Sjuksköterska till psykiatrisk heldygnsvård PSV Huddinge Välkommen!
2025-08-08
Tror du som vi på ett personcentrerat arbetssätt? Tycker du att bemötande är avgörande och har du en vilja att fortsätta utveckla omvårdnad inom psykiatrisk heldygnsvård? Då kan detta vara rätt plats för dig!
På M77 börjar vi varje dag med en gemensam rörelsestund och vi erbjuder våra patienter bland annat veckovis återkommande föreläsningar om ångest, personlighet och vi övar på medvetennärvaro.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - med patientens bästa i fokus.
Vi är en heldygnsvårdsavdelning inom Psykiatri Sydväst med inriktning mot personlighetssyndrom, ångest och trauma - men vi möter även patienter med andra vanligt förekommande psykiatriska diagnoser. Vi söker dig som vill vara med i vårt team på M77, vi är en välfungerande avdelning med fokus på psykiatrisk omvårdnad och arbetsledning.
Vi är en stor klinik med lokaler geografiskt samlade på och nära universitetssjukhuset - vilket innebär att du alltid har nära till dina kollegor.
På Psykiatri Sydväst har vi sju heldygnsvårdsavdelningar med olika uppdrag, där samarbete mellan avdelningarna är en självklar del av vårt arbete. Vår vård präglas av ett personcentrerat förhållningssätt och vi arbetar enligt konceptet Safewards. Här finns tid för reflektion och vi erbjuder löpande kompetensutveckling.
Vi har frågat klinikens medarbetare vad som gör det attraktivt att arbeta här. Läs deras svar här: 10 skäl att jobba på Psykiatri SydvästPubliceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska med ansvar för den psykiatriska omvårdnaden kommer du att utveckla vården både på individ- och gruppnivå. Din roll är både omvårdande och arbetsledande: du ansvarar för medicinhantering, dokumentation i journalsystemet TakeCare, leder teamet och arbetar aktivt för att stärka patientens delaktighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg och har lätt för att samarbeta. Du är bra på och gillar att leda andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk heldygnsvård. Även du som är nyutexaminerad sjuksköterska är välkommen att söka tjänsten - du får en egen mentor och en individuellt anpassad introduktion.
Vårt erbjudande till dig
Vad erbjuder vi?
Ett engagerat team där vi stöttar och lär av varandra varje dag. Möjlighet att växa i din roll genom kontinuerlig utveckling vid professionsträffar, föreläsningar och utbildningstillfällen. Ett meningsfullt arbete där din kompetens gör skillnad för våra patienters livskvalitet.
Utbildning i arbetsledning - kunskap om hur du får teamet att fungera optimalt
Mentorskap - är du intresserad paras du ihop med en av sektionens erfarna sjuksköterskor som kan stödja dig i ditt arbete och professionella utveckling.
Anpassad introduktion utifrån dina behov och din bakgrund. Vårt mål är att du ska vara trygg med arbetsuppgifterna innan du arbetar självständigt.
Kvarstannandebonus (ATK) enligt regionens avtal med vårdförbundet. Det innebär att du får 40 h/år i en timbank som du kan ta ut i lön, ledighet eller pensionsavsättning.
Som legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård har du möjlighet att ta på dig extra uppdrag. Upp till 20% av arbetstiden kan läggas på uppdraget och det utgår även ett lönetillägg om 2500 kr/månad.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bland annat friskvårdstimme, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år, ett mycket förmånligt pensionsavtal samt föräldraförmåner. Läs mer om alla våra förmåner här.
Är du nyfiken på tjänsten? Sök idag eller kontakta oss för mer information!
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och kopia av din sjuksköterskelegitimation. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Psykiatri Sydväst
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken och präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
