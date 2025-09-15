Sjuksköterska till Psykiatrisk avdelning Ytterö
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi på avdelning Ytterö söker nu sjuksköterskor till vårt team av erfarna sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Är du vår blivande kollega?
Om oss på psykiatrisk avdelning Ytterö
På Psykiatrisk avdelning Ytterö bedrivs heldygnsvård med psykossjukdom som huvudsaklig inriktning. Ytterö tar emot patienter i allt från akuta tillstånd till patienter som läggs in på remiss, via öppenvård eller på självvald inläggning. Avdelningen tar emot patienter från hela regionen i den mån det finns plats.
Här arbetar ett engagerat team där personcentrerad heldygnsvård för patienter med psykiatrisk problematik sätts i centrum. För att säkerställa kvalitet och jämlik vård vägleds insatserna för patienten av diagnosspecifika vårdprocesskartor som anpassas utifrån patientens individuella behov. På avdelningen arbetar undersköterskor, sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor, kuratorer, medicinsk sekreterare och läkare tillsammans. Enheten ligger vackert belägen bredvid Magelungssjön nära Farsta Centrum. Kollektivtrafik finns i nära anslutning till enheten och det finns parkeringsplatser för anställda.
Ditt arbete som sjuksköterska
Som sjuksköterska på avdelningen har du delat ansvar i den psykiatriska och somatiska omvårdnaden av patienterna. Du har kontakt med vårdgrannar och närstående. Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i form av provtagning, läkemedelshantering, arbetsledning och dokumentation i journalsystemet TakeCare. Du utbildas i och ansvarar för självvaldinläggning. Du arbetar i Lifecare för att samordna mellan kommun och öppenvård. Om du har en specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård finns det möjlighet att tillsammans med enhetschef ansvara för och utveckla något av följande områden: läkemedelshantering, dokumentation, integrerat öppen- och heldygnsvårdsansvar, eller som patient och närståendesamordnare.
Våra förväntningar på dig
Vi letar efter dig som genuint bryr sig om människor med psykisk ohälsa, uppskattar att arbeta i team och samarbetar samt kan anpassa dig till förändringar. Du uppvisar empatisk förmåga samt är nyfiken och öppen för nya människor. Du är intresserad av att driva och genomföra vårdutveckling på avdelningen.
Vid rekrytering lägger vi vikt vid personliga egenskaper för bedömning av lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vidare ställer vi krav på att du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk heldygnsvård samt en specialistexamen. Du som är examinerad sjuksköterska är välkommen att söka tjänsten.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100%, schema dag, kväll och helg.
Vi erbjuder möjlighet att arbeta på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi som team ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Vi erbjuder anpassat introduktionsschema/program. Vi har flera erfarna sjuksköterskor på Ytterö som kan fungera som mentorer. Att studera till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan bli en del av din utvecklingsplan.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
