Sjuksköterska till Psykiatrisk avdelning 50
2025-08-26
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi på avdelning 50 söker nu en ny sjuksköterska. Varmt välkommen med din ansökan!
Nu söker vi dig som vill bli vår 6:e kollega på avd. 50, och vara med i ett längre pilotprojekt med ett helt nytt sjuksköterskeschema. Detta schema innebär bl.a. tjänstgöring endast var tredje helg samt en studiedag hemifrån varannan vecka.
Om oss på avdelning
Om Psykiatrisk avdelning 50 med inriktning mot allmänpsykiatri. Vi vårdar patienter med olika psykiatriska diagnoser och har 16 vårdplatser. Vi finns på Nacka Sjukhus med fem psykiatriska grannavdelningar. Avdelningarna stod klara i slutet på år 2019, så allt från lokaler till inredning är nytt. Vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av läkare, skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator och medicinska sekreterare. Vi arbetar utifrån en processkarta för psykiatrisk heldygnsvård och följer patienten genom hela vårdprocessen. Vi har regelbunden handledning för att underlätta omvårdnadsarbetet. Vi arbetar aktivt med vårt bemötande och tillämpar Bergenmodellen, för att förebygga hot och våld på avdelningen, och all nyanställd personal får en 4-dagaras utbildning i detta arbetssätt, håller även på att implementera SafeWards, läs gärna mer på www.safewards.se.
Ditt arbete som sjuksköterska
Som arbetsledande sjuksköterska hos oss leder du ditt team och ansvarar för den psykiatriska- och somatiska omvårdnaden av patienterna. Du arbetar med att göra patienterna delaktig i sin vård vilket inkluderar mycket kontakt med våra vårdgrannar samt patienternas närstående. Vidare arbetar du med sedvanliga sjusköterskeuppgifter så som medicinutdelning och dokumentation i journalsystemet TakeCare.
Är du specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri? Då finns möjligheten att, tillsammans med enhetschefen, ansvara för och utveckla läkemedelshantering eller dokumentationsprocessen.
Våra förväntningar på dig
Vi letar efter dig som är legitimerad sjuksköterska och som är genuint intresserad av att utveckla den psykiatriska omvårdnaden i heldygnsvården. Du har en empatisk förmåga som speglas i en nyfikenhet och öppenhet för andra människor. Att samarbeta med kollegor kommer naturligt för dig och du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vidare ser vi att du har ett intresse för utveckling och att du aktivt deltar i vårdutvecklingen av vår avdelning.
Utöver detta ser vi att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du kan skilja på det personliga och professionella och visar även gott omdöme samt samarbetar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar även arbetet effektivt.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet och även vid flexibilitet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk heldygnsvård och/eller har specialistutbildning inom psykiatri. Självklart är även du som är nyexaminerad sjuksköterska välkommen att söka tjänsten och vi erbjuder ett anpassat introduktionsprogram just för dig.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du arbeta i fräscha och moderna lokaler tillsammans med ett erfaret gäng, samtidigt som du får vara en del av teamet som arbetar i Nordens största byggnad med psykiatrisk heldygnsvårdvård. Vi erbjuder dig en arbetsmiljö där vi gemensamt ser till att patienterna får den bästa möjliga vården. Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag. Som sjuksköterska hos oss får du påverka din roll och det finns utrymme för kompetensutveckling i form av specialistutbildning.
Låter allt detta intressant?
I så fall söker du tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
