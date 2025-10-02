Sjuksköterska till Psykiatrisk avdelning 31, Nacka sjukhus
2025-10-02
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Nu står vi inför en ny epok! Under hösten 2025 startar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla psykosöppenvårds - och heldygnsvårdsenheter inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Vår sjuksköterskegrupp önskar fler kollegor!
Vi söker dig som är nyfiken på psykiatrin men samtidigt vill ha en fot kvar inom det somatiska. Hit kan du söka om du är nyexaminerad sjuksköterska som vill utveckla en bred kompetens inom vårdyrket, eller som erfaren sjuksköterska med inställning att fortsätta vilja lära och dela med dig av dig kunskap.
Om oss på avdelning 31
Psykiatrisk avdelning 31 är en äldrepsykiatrisk akutvårdsavdelning inom heldygnsvården som i dagsläget har 16 vårdplatser. På avdelningen arbetar vi med psykiatrisk omvårdnad, stöd och behandling till äldre personer som har olika psykiatriska diagnoser. Vården inbegriper periodvis basal omvårdnad för flera patienter. Patienterna vårdas frivilligt eller under tvång hos oss. Personalgruppen på avdelningen har arbetat länge tillsammans och vi sätter stort värde vid en positiv hållning i arbetet!
Inom äldrepsykiatri lägger vi stort fokus på bemötande. Vi vill skapa en lugn, trygg och säker miljö för vår patientgrupp och där har du som sjuksköterska en viktig roll. Både som stöttepelare genom modellen "ett samtal om dagen" där vi under dagen fångar upp patientens behov och tankar. Men också som brygga mellan olika vårdprofessioner. På avdelning 31 jobbar du nära en erfaren skötargrupp, överläkare, sjukgymnast, kurator och arbetsterapeut. Allt för att hjälpa våra patienter på bästa sätt!
Arbetsplatsen ligger i Nacka sjukhus intill Ektorps centrum med goda kommunikationer samt nära till natursköna Nyckelviken och Långsjön. Vi har ett nära samarbete med våra syskonavdelningar, åtta till antalet, som finns i samma byggnad.
Ditt arbete som sjuksköterska
Som sjuksköterska på avdelningen har du en arbetsledande funktion gällande den psykiatriska och somatiska omvårdnaden. Du har även kontakt med vårdgrannar och närstående. Du arbetar med arbetsuppgifter i form av medicinutdelning och dokumentation i journalsystemet TakeCare.
Våra förväntningar på dig
Vi letar efter dig som växer i samarbete med andra, som har en förmåga att möta patienter med psykisk ohälsa och vill vara med och utveckla avdelning. Du är flexibel i arbetet med en positiv grundinställning. Du har en empatisk förmåga som speglas i en nyfikenhet och öppenhet för nya människor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Vidare ställer vi krav på att du är legitimerad sjuksköterska.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, dag- och kvällsschema. Vi arbetar två helger av fem.
Vi erbjuder möjlighet att arbeta på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling. Vi har en arbetsmiljö med tydliga roller och ett multiprofessionellt teamarbete för att våra patienter ska få en god, säker och jämlik vård.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Vi ser fram emot att få träffa dig och visa mer av vår verksamhet på avdelning 31.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
