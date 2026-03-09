Sjuksköterska Till Psykiatrisk Akutvårdsavdelning-Pava
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-03-09
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Publicering sdatum2026-03-09
PAVA - Psykiatrisk akutvårdsavdelning, en avdelning med korta vårdtider i det akuta skedet.
För dig som tycker om ett högre tempo, samordning och möte med olika psykiatriska diagnoser!
Vi söker Dig som är intresserad av psykiatri och att få hjälpa patienten i det akuta sjukdomstillståndet. PAVA är en mindre avdelning med 10 vårdplatser där du har möjlighet att jobba nära patienten. Vi kan erbjuda en välfungerande avdelning med en positiv, kompetent och erfaren personalgrupp. På PAVA får du möjlighet till en bred psykiatrisk kompetens.
Avdelningen finns sedan våren 2022 i nybyggda lokaler vid sjukhuset i Skövde. Lokalerna är specialanpassade och utformade för att ge förutsättningar till en modern och effektiv psykiatrisk vård som skapar trygghet och trivsel både för patienter och personal.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden i nära samarbete med andra sjuksköterskor och professioner. Du ansvarar för planeringen och samordningen för den enskilde patientens vårdKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning i psykiatri är meriterande. Vi fäster stor vikt vid
personlig lämplighet och Du ska ha intresse av att arbeta med psykiatriska patienter och deras behov. Vi söker dig som är positiv och öppen för att kunna se den enskilde patientens behov. Du ska vara flexibel och tycka om att den ena arbetsdagen inte är den andra lik. Du ska ha god samarbetsförmåga eftersom arbetet innebär både teamsamverkan och samverkan med andra vårdgivare.Övrig information
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
