Sjuksköterska Till Psykiatrimottagning Psykos/ptsd, Vikariat
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-02-02
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Vi söker dig som är intresserad av psykiatri och som vill vara med och påverka framtidens psykiatriska vård.
Om vår lediga tjänst
Som sjuksköterska på psykiatrimottagning psykos/PTSD arbetar du med alla patientgrupper. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och behandlingar. Du kommer att arbeta med individuella patientsamtal och i grupp. Du utvecklar samverkan och har en god kunskap i genomförande av en god och säker utskrivning. Du arbetar hälsofrämjande och genomför årliga hälsosamtal. Tillsammans med patienten och närstående skapar ni bra förutsättningar för en god planering som dokumenteras i vårdplan.
Vi söker en engagerad och drivande sjuksköterska som brinner för psykiatri och vill testa att arbeta på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Tjänsten är ett vikariat på ett år. Det kan finnas möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.
Kompetensutveckling
Som sjuksköterska på Södra Älvsborgs sjukhus har du goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi använder oss av karriärutvecklingsmodellen för sjuksköterskor och lägger upp en plan utifrån din aktuella kompetensnivå. Vi erbjuder mentorskap och handledning för alla anställda.Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Psykiatrimottagning psykos/PTSD utreder och bedömer patienter som kommer på remiss från primärvården samt bedriver specialiserad psykosvård och specialiserad behandling för komplex PTSD. På mottagningen arbetar skötare, sjuksköterskor, läkare, psykologer, socionomer, psykoterapeuter, familjeterapeut, arbetsterapeut, fysioterapeuter, sekreterare samt vårdenhetschef.
Mottagning har fyra olika kunskapsteam som fördjupar sig inom olika områden. Ett team arbetar med basutredningar på nya patienter, ett annat team arbetar med unga vuxna, som för första gången insjuknar med psykotiska symtom. Det tredje teamet har ett uppdrag att utveckla och bedriva behandlingen för personer med komplex PTSD och det fjärde teamet arbetar med att utveckla vårdinnehåll för psykospatienter som behöver en längre vårdkontakt. Vi har ett nära samarbete med heldygnsvården och utvecklar ett integrerat arbetssätt i vår vårdkedja.
I frågor som rör boende, sysselsättning eller annat stöd samverkar vi med kommun och/eller andra berörda instanser.Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst fyra månaders yrkeserfarenhet. Erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård och specialistutbildning inom psykiatrisk vård är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och att du kan arbeta självständigt. Vi hoppas också att du är en positiv och flexibel person. Du är inte rädd för utmaningar och är inställd på att ge en god omvårdnad och jobba med utveckling av patientarbetet.
Då vi har ett stort upptagningsområde kommer du behöva ett körkort för att kunna göra hembesök och samverka med andra aktörer.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till vår introduktion. Läs mer om SÄS introduktion för dig som nyexaminerad sjuksköterska här.Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur misstanke- och brottsregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Vi genomför intervjuer löpande under ansökningstiden så varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/596". Omfattning
