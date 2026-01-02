Sjuksköterska till psykiatrimottagning neuropsykiatri
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås
2026-01-02
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Som sjuksköterska på psykiatrimottagning neuropsykiatri arbetar du med egna patientbesök, både digitala och fysiska.
Primärt arbetar du med optimering av ADHD-läkemedel, annan läkemedelsuppföljning samt rådgivning via telefon och 1177. Vi ligger i framkant vad gäller digitala besök och Egenmonitorering. Vi erbjuder dig en god introduktion, handledning, ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med kompetent personal. Möjlighet till arbete på distans efter överenskommelse, 1-2 dagar/vecka.Om företaget
Hos oss bidrar var och en med just sin kompetens till det gemensamma arbetet. Vi vet att framgång och kvalitet är något som vi skapar tillsammans.
Vi är en specialiserad öppenvårdsmottagning för vuxna patienter med diagnostiserad ADHD och som är i behov av specialistpsykiatrins insatser. Vi erbjuder avgränsade multimodala behandlingsinsatser för att begränsa symtom och förhindra tillkommande svårigheter. För att möta inflödet har vi utvecklat, och utvecklar, innovativa arbetssätt i linje med vårdens behov av omställning, till exempel digitalisering av både besök och gruppbehandlingar.
På mottagningen arbetar mentalskötare, sjuksköterskor, läkare, psykologer, socionomer, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, sekreterare och vårdenhetschef.Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation med minst 4 månaders erfarenhet i yrket och har intresse för psykiatri. Du kommer erbjudas introduktion och handledning som är anpassade utefter din erfarenhet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till vår introduktion. Läs mer om SÄS introduktion för dig som nyexaminerad sjuksköterska här.Övrig information
Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig. Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på dem som erbjuds anställning hos oss.
Bifoga yrkeslegitimation med din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO psykiatri Kontakt
Carina Erlandsson, vårdenhetchef 070-0206442 Jobbnummer
9667044