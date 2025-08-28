Sjuksköterska till psykiatrimottagning affektiv
2025-08-28
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Om vår lediga tjänst
Som sjuksköterska på psykiatrimottagning affektiv kommer du att ha varierade arbetsuppgifter.
Som sjuksköterska på psykiatrimottagning affektiv kommer du att ha varierade arbetsuppgifter.

Det är ett självständigt arbete där du har teamet som stöd. Du kommer att vara fast vårdkontakt till en andel av mottagningens patienter. I huvudsak kommer du att arbeta med medicinska uppföljningar, bedömningar utifrån ett omvårdnadsperspektiv och stabiliserande behandlande stödinsatser. Du kommer att arbeta med individuella kontakter och samverkan med andra instanser så som kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling.
Verksamhetsområde psykiatri vid Södra Älvsborgs sjukhus utgörs av flera öppenvårdsmottagningar, akutmottagningar samt heldygnsvård.
Psykiatrimottagning affektiv är en öppenvårdsmottagning placerad i Borås där huvuduppdraget är att betjäna vuxna patienter med affektiva tillstånd, såsom bipolär sjukdom och recidiverande depression. Vi har också ett utredningsuppdrag innefattande basutredningar. På mottagningen arbetar ca 25 personer. Arbetet präglas av samarbete i tvärprofessionellt team om arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, läkare, sekreterare, sjuksköterskor, skötare, socionom, psykologer, psykoterapeut, vårdenhetschef och tillgång till rehabkoordinator. Arbetsgruppen har genomgående hög kompetens, flera är specialistutbildade och har många års erfarenhet. Gruppen präglas av kollegialt stöd, engagemang i arbetsuppgifter, ambition att utveckla och utvecklas samt humor.Profil
Vi söker dig som är legitimerad psykiatrisjuksköterska alternativt legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård eller öppenvård.
Vi arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Det här är rätt roll för dig som har en personlig mognad, är trygg i din arbetsroll och gillar att samarbeta i team. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och att du är genuint intresserad av människor och yrket. Du behöver B-körkort eftersom du kan behöva vara med och göra hembesök.
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
