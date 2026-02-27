Sjuksköterska till Psykiatrimottagning A, Örnsköldsvik
2026-02-27
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vuxenpsykiatriska verksamheten i Örnsköldsvik består av två mottagningar och ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam. Mottagningarna har en allmänpsykiatrisk inriktning och riktar sig till personer över 18 år som är i behov av psykiatrisk vård på specialistnivå. Mottagning A arbetar främst med patienten med psykossjukdomar och affektiva tillstånd. Mottagningen B arbetar främst med patienter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mottagningarna är centralt belägna i Örnsköldsvik. På mottagningarna arbetar sammanlagt ett 40-tal behandlare av olika professioner och vi bedriver teampsykiatri. Vi träffar patienter med ett brett spektrum av psykiatriska tillstånd. Vi lägger stor vikt vid bedömning/diagnostik och evidensbaserad behandling där vi kan erbjuda ett brett behandlingsutbud. Vi är HBTQI-certifierade. Vi har fördelarna av att både vara en mindre enhet och samtidigt tillhöra en större klinik. Vi söker nu en sjuksköterska till oss!
Vi erbjuder god arbetsgemenskap i ett trevligt team, utvecklingsmöjligheter och förmånligt friskvårdsavtal. Du arbetar självständigt men ingår också i ett team med andra professioner. Du får gott stöd av härliga hjälpsamma kollegor. Mentorskap erbjuds. Tjänsten avser ett vikariat under 6 månader på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sjuksköterska till Psykiatrimottagning A, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i teamet arbetar du bland annat med att:
Dela läkemedel och ge injektioner
Erbjuda patienter stödsamtal
Samverka med kollegor av olika professioner och vårdgrannar
Hantera funktionsbrevlådor
Handlägga ärenden som inkommer via 1177 och TeleQ
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom psykiatrin
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
