Sjuksköterska till psykiatriboende med start i september.
Klara D AB / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2025-09-03
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara D AB i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Värnamo
, Osby
eller i hela Sverige
Klara söker
Sjuksköterska till psykiatriboende i Ljungby.
Ort
LjungbyPubliceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på boende med psykiatrisk inriktning. Uppdraget är på 100% från 15/9 och avser dag måndag till fredag.Kvalifikationer
Sjuksköterskeutbildning men med minst 2 års relevant yrkeserfarenhet, skall vara i närtid och med goda referenser
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Sköterska som kan arbeta lång period prioriteras.Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande
Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.
Om arbetsgivaren
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Klara är tillsammans med Vardaga och Nytida en del av Ambea som är nordens största privata vårdbolag
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal med riktig tjänstepension (ITP) och sjuklön samt att vi har ansvarsförsäkring
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.
Klara är en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterskaSå ansöker du
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Besök gärna vår hemsida www.klarakompetens.se
samt följ oss på Facebook och Instagram
Tillsättning
Sker löpande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara D AB
(org.nr 556578-0847), https://www.klarakompetens.se/ Arbetsplats
Klara D Sköterska Kontakt
Marcus Gambréus marcus.gambreus@klarakompetens.se +46 76 326 04 26 Jobbnummer
9489020