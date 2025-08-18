Sjuksköterska till Provtagning och Funktionsundersökningar i Lund
2025-08-18
Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar alltifrån laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning. Vi är cirka 2 100 medarbetare i förvaltningen.
Laboratoriemedicin Bas är ett specialitetsoberoende och växande verksamhetsområde i förvaltningen. Vi förser vården med diagnostik till stöd för vård och behandling samt bedriver en bred och högteknologisk verksamhet inom specialiteterna; klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt provtagning och funktionsundersökningar. Vår verksamhet kommer under de närmsta åren expandera ytterligare för att anpassa diagnostikutbudet till den framtida vården.
För att upprätthålla kvalitet och kompetens samverkar vi kontinuerligt med övriga verksamhetsområden inom förvaltningen och har nära samarbete med både chefer, processledare och läkare inom dessa specialiteter. Tillsammans arbetar vi aktivt med utveckling och förbättring av metoder, flöden och processer för att skapa konkurrenskraft anpassad till sjukvårdens framtida behov. Vårt uppdrag omfattar, förutom diagnostik, även konsultverksamhet för sjukvården, utbildning av bland annat läkare och biomedicinska analytiker samt samarbete med universitet kring aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt. I vår verksamhet ingår även område Bild- och laboratorieteknik som ansvarar för den medicintekniska säkerheten.
Vår verksamhet bedrivs på tio orter i Skåne och består av drygt 500 medarbetare där den största personalkategorin är biomedicinska analytiker. Hos oss arbetar även biomedicinare, administratörer, undersköterskor och sjuksköterskor. Tillsammans skickar vi årligen ut cirka 17 miljoner provsvar.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som är sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker och vill utvecklas tillsammans med oss!
Hos oss på Provtagning och funktionsundersökningar i Lund erbjuds du ett brett och varierande arbete i en härlig arbetsmiljö där vi alla hjälps åt och tar hand om varandra.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• arbete inom funktionsundersökningar, främst för njurfunktion
• glukosbelastning
• ven- och kapillär provtagning på barn och vuxna
• preanalytisk provhantering
• receptionsarbete
• självständigt laborativt arbete och remissregistrering
• bedömning och tekniskt godkännande av analyser
• instrumentansvar som inkluderar att fortlöpande övervaka analyskvaliteten
• upprättande och uppdatering av styrande dokument
• felsökning av tekniska problem
• vidtagande av erforderliga åtgärder vid avvikande kontrollresultat
• kontakt med kunder i samband med förfrågningar och svarsutlämning
• handledning av studenter och nya kollegor
• rapportering och dokumentering av störningar och avvikelser i arbetsrutiner och verksamhet.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen är legitimerad sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av provtagning och funktionsundersökningar.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är noggrann samt har god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du är engagerad och deltar aktivt i verksamhetens utveckling. Vidare är du kvalitetsmedveten och kan anpassa ditt arbete när förutsättningarna förändras. Då vi roterar på alla arbetsplatser är det av vikt att du trivs med detta arbetssätt. Vidare värdesätter du, liksom vi, ett gott bemötande mot såväl kollegor som kunder och patienter. Vi arbetar efter Region Skånes värderingar och väver in dessa naturligt i vårt dagliga arbete. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes elva hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 100 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C260390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Charlotte Ibohm, HR-partner
9461755