Sjuksköterska till privat läkarmottagning
Specialistläkarna Luleå AB / Sjuksköterskejobb / Luleå
2025-12-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Sjuksköterska till privat läkarmottagning - 75% med möjlighet till heltid
Vi söker en erfaren och självgående sjuksköterska som vill bli en viktig del av vårt team. Vi driver en privat läkarmottagning där flera olika specialiteter finns representerade. Hos oss ligger fokus på kvalitet, kontinuitet och ett professionellt bemötande.Publiceringsdatum2025-12-13Om tjänsten
I rollen ingår varierade mottagningsuppgifter såsom:
• Provtagning och vaccinationer
• Assistera läkare vid behandlingar och mindre ingrepp
• Patientkontakt och löpande kommunikation
• Lagerhantering, materialuppföljning och beställning
• Administrativa arbetsuppgifter kopplade till mottagningens dagliga drift
Arbetet förläggs huvudsakligen till kontorstid. Möjlighet till arbete utöver detta kan förekomma efter överenskommelse.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har gedigen erfarenhet från mottagningsarbete eller annan relevant vårdverksamhet
• Är flexibel och trygg i att arbeta självständigt
• Har god förmåga att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat
• Har ett professionellt, respektfullt och serviceinriktat bemötande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
• En modern och trivsam arbetsmiljö i ett kompetent och omtänksamt team
• Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka mottagningens utveckling
• En roll med både variation och ansvar
• Goda möjligheter till heltidstjänst på sikt
• 6 månaders provanställning tillämpas
• Vi följer självklart kollektivavtal
Kontakt och ansökan:
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Luleå
Sista dag att ansöka är 260107
Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare - ansök gärna så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan innehållande CV, referenser, personligt brev och löneanspråk till:
Malin Persson Åhl, VD Specialistläkarna Luleå
E-postadress: sll@specialistlakarnalulea.se
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att höra av dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: sll@specialistlakarnalulea.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialistläkarna Luleå AB
(org.nr 559500-3509)
Smedjegatan 10 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Jobbnummer
