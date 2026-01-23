Sjuksköterska till privat äldreboende i sommar.
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Klara söker
Erfaren sjuksköterska? Bli en del av Klaras team! Trygga villkor & sommaruppdrag som gör skillnad!
Ort
Göteborg

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser i verksamheten under sommaren.
Dina arbetsuppgifter kan omfatta:
• Bedömningar och uppföljningar av patienter.
• Läkemedelshantering och delegeringar
• Dokumentation och samordning med övrig personal
• Rådgivning och stöd till omsorgspersonal
• Akuta insatser vid behov

Kvalifikationer
• Är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är trygg i din yrkesroll.
• Trivs med att arbeta självständigt och patientfokuserat
Hos Klara får du frihet under ansvar, möjlighet att arbeta i längre uppdrag för kontinuitet eller kortare för variation. Oavsett vad du väljer blir du en del av ett engagerat team som värdesätter din kompetens och ditt bidrag.Dina personliga egenskaper
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande
Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.
Om arbetsgivaren
Hos oss får du en arbetsgivare som är både lyhörd och stabil, och som erbjuder frihet, omväxling och utveckling i din roll som sjuksköterska.
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön
• Kollektivavtal och tjänstepension (ITP)
• Friskvårdsbidrag
• Rekryteringsbonus
• Flexibilitet - möjlighet att välja längd på uppdragen.
• Stöd från engagerade konsultchefer och kollegor.
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag inom vård och omsorg. Vi är en del av Ambea-koncernen, Nordens största privata vårdbolag, tillsammans med Vardaga och Nytida.

Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag.
Tillsättning
Sker löpande.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8077".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556578-0847), https://www.klarakompetens.se/ Arbetsplats
Klara D Sköterska Kontakt
Marcus Gambréus marcus.gambreus@klarakompetens.se +46 76 326 04 26 Jobbnummer
9700241