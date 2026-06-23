Sjuksköterska Till Prima Psykiatri Vallentuna
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-23
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PRIMA Vuxenpsykiatri
PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri AB är en privat vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård. PRIMA tar ansvar och har alltid patienten i fokus. PRIMA bedriver vård med hög kvalitet där behandling vilar på en vetenskaplig grund. Psykisk hälsa ska vara lika självklar som fysisk hälsa.
Om PRIMA Vallentuna
PRIMA Vallentuna är en integrerad mottagning som bedriver specialistpsykiatrisk vård för både allmänpsykiatriska patienter och patienter med psykossjukdom. Mottagningen ligger i nära anslutning till Roslagsbanan, det tar 30 minuter att åka från Stockholms östra till Vallentuna och mottagningen är belägen ett stenkast från Vallentuna centrum. Goda parkeringsmöjligheter med personalparkering för en mycket låg avgift finns precis utanför mottagningen.
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska som vill vara med och ge vård av hög kvalitet tillsammans med vårt engagerade gäng. Mottagningen består av specialistläkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer och arbetsterapeut som samarbetar i team. Här finns möjlighet att utvecklas och växa tillsammans!
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande och utvecklande. Man arbetar mycket i team men arbetsuppgifterna kräver också ett självständigt arbete. Som sjuksköterska hos oss kommer du få göra medicinuppföljningar, ha psykoedukativa samtal, göra akuta bedömningar, genomföra årskontroller med läkare, samarbeta med närstående, kommunen och andra viktiga instanser.
Vi söker:
En legitimerad sjuksköterska med intresse för att ge god omvårdnad och ha en god samarbetsförmåga. Du tycker om att arbeta med både allmänpsykiatriska patienter samt patienter med psykossjukdom. Som sjuksköterska är du van vid att arbeta självständigt och har förmåga att anpassa dig till olika situationer. Det är meriterande om du tjänstgjort inom psykiatrin tidigare och/eller har specialistkompetens inom psykiatri.
Körkort är ett krav då hembesök är en stor del av vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-23Dina personliga egenskaper
Som person är du motiverad, engagerad, prestigelös och självständig samt van att arbeta mot uppsatta mål. Är du driven, uppskattar tempoväxlingar samt tycker om förändringsarbete så kommer du trivas hos oss. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstid:
Heltid om 40 timmar/vecka.
Anställning:
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Individuell lönesättning och ett generöst friskvårdsbidrag.
Vid frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Johanna Holm, johanna.holm@prima.se
.
Varm välkommen in med din ansökan!
PRIMA Barn-och vuxenpsykiatri AB är en privat vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård inom barn-, ungdom- och vuxenpsykiatri. PRIMA tar ansvar och har alltid patienten i fokus. PRIMA bedriver vård med hög kvalitet där behandling vilar på en vetenskaplig grund. Psykisk hälsa ska vara lika självklar som fysisk hälsa.
PRIMA Vuxenpsykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna personer från 18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik. Vi bedriver allmänpsykiatrisk vård samt psykosvård och uppdraget innefattar även neuropsykiatriska utredningar. Vårt upptagningsområde är nordöstra Stockholm med kommunerna Danderyd, Täby, Lidingö, Vallentuna, Åkersberga och Vaxholm. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
PRIMA Vallentuna är en integrerad mottagning som bedriver specialistpsykiatrisk vård för både allmänpsykiatriska patienter och patienter med psykossjukdom. Mottagningen ligger i nära anslutning till Roslagsbanan, det tar 30 minuter att åka från Stockholms östra till Vallentuna och mottagningen är belägen ett stenkast från Vallentuna centrum. Goda parkeringsmöjligheter finns precis utanför mottagningen. Mottagningen består av specialistläkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer och arbetsterapeut som samarbetar i team.
PRIMA Psykiatri är en del av Prima vård, ett familjegrundat vårdbolag med omkring 150 lokala vårdenheter med stor bredd. Bolaget har omkring 500 000 listade patienter i hälften av Sveriges regioner. Nordstjernan är sedan 2018 huvudägare.
Prima Vård har idag verksamhet inom tre affärsområden; Primärvård, Hälso- och specialistvård (inkl psykiatri, barn- och kvinnohälsa, Logopedi) samt Arbetsliv med närmare 4000 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(org.nr 556740-8918)
Carlsgatan 6 (visa karta
)
211 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Kontakt
Enhetschef
Johanna Holm johanna.holm@prima.se Jobbnummer
9974922