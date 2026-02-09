Sjuksköterska till Pre- och postoperativ avdelning, Operationskliniken
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-02-09
Vi söker dig som är intresserad av pre- och postoperativ vård och vill bidra till att föra vården i Västmanland framåt. Att arbeta hos oss är givande, utmanande och omväxlande. Du blir en del av en härlig arbetsgrupp och får möjligheten att utveckla både dig själv och verksamheten.
Vi kommer att utöka verksamheten och behöver förstärkning till vårt team. För rollen ser vi att du har några års erfarenhet som sjuksköterska och inom akutsjukvård. Är du vår nya kollega?
Om arbetsplatsen
På Pre- och postoperativa avdelningen har vi våra tre enheter Preop, Postop 2 och Postop/dagkirurgi. Det närmsta teamet består av specialistsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och undersköterskor. Vi samarbetar tätt med klinikens alla professioner och olika operatörer, där allas erfarenheter och kompetenser spelar en viktig roll i arbetet. Vi arbetar dagligen för en hög patientsäkerhet och utgår ifrån ett helhetsperspektiv med patienten i fokus.
På enheten Preop förbereder vi patienterna som kommer hemifrån till operation, det ger oss möjlighet att optimera patienterna och förbättra flödena inför operation. På enheterna Postop 2 och Postop/dagkirurgi ansvarar vi för den postoperativa vården av barn och vuxna som har genomgått anestesi och kirurgi inom slutenvård och dagkirurgi. Även patienter som har genomgått undersökningar eller röntgen i anestesi kommer till oss för övervakning.
Vi har åtta vårdplatser på enheten Preop. Postop har 13 vårdplatser på respektive enhet för Postop 2 och Postop/dagkirurgi. I arbetet ingår det att rotera mellan de olika enheterna och initialt är det dag- och kvällstjänstgöring som gäller innan nattarbete är aktuellt.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• En arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett utmanande, varierande och utvecklande arbete. Du kommer att få utveckla din förmåga att bedöma patientens vitala parametrar, förstå sambanden mellan olika vitala funktioner och identifiera möjliga komplikationer efter operation.
I arbetsuppgifterna ingår det att förbereda patienten inför operation genom att assistera vid EDA/blockad, kontinuerligt övervaka patientens vitala parametrar, utföra regelbunden utvärdering och ge understödjande behandling för att förhindra svikt i vitala organ. Du har ett stort ansvar att skapa förutsättningar för patientens återhämtning, förebygga och lindra smärta, illamående och oro hos den nyopererade patienten genom att tidigt upptäcka komplikationer relaterade till anestesin eller kirurgin.
Att arbeta hos oss innebär ett nära och patientfokuserat arbete, där vi arbetar i team och det finns alltid någon att fråga. Vi erbjuder dig personlig utveckling genom vårt introduktionsprogram.
Så här beskriver två av våra sjuksköterskor hur det är att jobba hos oss:
"Roligt, varierande, utmanande och utvecklande!"
"Jag upplever vårt jobb som otroligt meningsfullt, patienterna är oftast så tacksamma och uttrycker de ofta. Vi får jobba bedside och samarbetar tätt som kollegor, de gör jobbet roligt."
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka hospitering eller ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Du får möjlighet att se våra lokaler, träffa våra medarbetare och få en inblick i vårt arbete. Se kontaktuppgifter längre ner i annonsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet inom yrket och erfarenhet från akutsjukvård på sjukhus. Utbildning som specialistsjuksköterska inom exempelvis akut, IVA, anestesi, medicin eller kirurgi är meriterande. Har du även kunskaper i journalsystemet Cosmic är det en fördel då vi arbetar i systemet. Eftersom teamarbetet är viktigt hos oss ser vi att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
För att du som söker ska trivas hos oss är det viktigt att du är trygg och stabil i din profession som sjuksköterska. Vi ser att du tar ansvar och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och kan snabbt ändra synsätt när situationen kräver det. Du har en god förmåga att samarbeta med andra genom att lyssna och kommunicera på ett tydligt och konstruktivt sätt. Vi ser att du är uppmärksam och tillmötesgående i mötet med patienter och anhöriga, där du har ett intresse och vilja att hjälpa andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 100%
Arbetstid: Schema med rotation mot dag, kväll, natt och helg
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 mars 2026
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
