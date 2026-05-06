Sjuksköterska till Postoperativa enheten/Avd 53, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-05-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Här du sjuksköterska och vill utvecklas i din yrkesroll? Hos oss får du ett omväxlande och lärorikt arbete med stundtals högt tempo där ingen dag är den andra lik.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som ytterligare vill växa i din profession. Du får en unik möjlighet att följa de akut sjuka patienterna genom hela vårdförloppet, från den preoperativa vården och hela vägen till utskrivning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och det är av största vikt att du värderar och ser nyttan av samarbete och att jobba i team. Vidare ser vi att du som person är självgående, initiativtagande och lösningsorienterad. Du är stabil och kan hålla lugnet i stressade situationer samt sätter patienten i fokus.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kirurgisk omvårdnad, akutsjukvård och eller postoperativ vård, men vi uppmuntrar även dig som har arbetat som sjuksköterska i minst ett år att söka.
Det här får du arbeta med
Denna tjänst är en rotationstjänst vilket innebär att du kommer arbeta 5 veckor på avdelning 53- akutkirurgi och 5 veckor på postop. Du blir därmed en mycket viktig länk mellan de båda verksamheterna där du bidrar till ett starkt samarbete. Båda arbetsplatserna har fina arbetsgrupper som är engagerade och kompetenta och du kommer jobba tillsammans med olika yrkesgrupper samt läkarna i akutteamet och narkosen. Du kommer att ansvara för omvårdnadsarbetet kring både nyopererade- och akut sjuka patienter.
Du kommer arbeta med både avancerad medicinsk utrustning och avancerat medicinskt omhändertagande. Du kommer möta patienter i olika åldrar och med stor variation av operationsingrepp och sjukdomstillstånd. Det är ett omväxlande och lärorikt arbete med stundtals högt tempo och de akuta patienterna gör att ingen dag är den andra lik.
Vi arbetar med personcentrerad vård utifrån evidensbaserad kunskap och vi har specialistsjuksköterskor som finns tillgängliga som stöd.
Det här erbjuder vi dig
Introduktion anpassad efter erfarenhet och behov för att säkerställa en trygghet för dig
Intern Postoperativ utbildning
Stöd av erfaren sjuksköterska
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med arbetstiden förlagd till dagtid. Tillträde enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Emma Lundbäck emma.lundback@norrbotten.se Jobbnummer
9895758