Sjuksköterska till postoperativ avdelning 1

Hos oss på postoperativ avdelning 1 kommer du arbeta patientnära med övervakning och vård av nyopererade patienter.
Här får du ett mångfacetterat och varierat arbete där du ständigt lär dig och utvecklas. Du får också vara med och bidra till vår ständiga utveckling av arbetssätt. Vi har stor bredd på patientflödet - från små barn till äldre människor som genomgått varierande ingrepp. Vi är specialinriktade på postoperativ smärta och har ett nära samarbete med smärtteamet. Du kommer arbeta i team som har en engagerad och positiv inställning till varandra.
Arbetstiden är förlagd 40 timmar per vecka måndag-fredag dag och kväll. Helgtjänstgöring blir aktuell först efter ett tag när du kommit in i arbetet. Arbetsintensiteten varierar från hektisk till lugn.
Om oss på postoperativ avdelning 1
Avdelningen bedriver en operationsmottagning för både akuta och elektiva patienter. Patientens behov styr hur länge vi behåller dem på vår enhet, polikliniska patienter skriver vi ut till hemmet, vissa patienter behöver vår hjälp längre och ligger över natten för övervakning. De flesta patienter går dock tillbaka till vårdavdelning efter ett par timmar. En del av vår personal roterar mellan postop och intensivvårdsavdelningen men även gentemot operationsavdelningen och vi ser positivt på personalutbyte. Vi som arbetar på avdelningen är specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi eller intensivvård, allmänsjuksköterskor, undersköterskor och en verksamhetsansvarig läkare. Vi arbetar i team med patienten i centrum och har verksamhet dygnet runt.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst 2 års klinisk erfarenhet från somatisk vård. Det är meriterande om du har erfarenhet från pre- och postoperativ vård och har du vidareutbildning inom anestesi eller intensivvård är det meriterande men inget krav. Som person har du lätt för att samarbeta och kommunicera. Du arbetar strukturerat och har ett flexibelt förhållningssätt. Tidigare erfarenheter samt personlig lämplighet värderas. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Urval och intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
