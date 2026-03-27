Sjuksköterska till PostOp, Sunderby sjukhus
2026-03-27
Gillar du teamarbete, varierande arbetsuppgifter och ett växlande arbetstempo? Då kan vår postoperativa vårdavdelning vara rätt arbetsplats för dig.
Hos oss vårdar vi framför allt inneliggande och akuta patienter i alla åldrar. Här tas alla patienter om hand efter att de har genomgått en operation vid Sunderby sjukhus.
Vi är en välfungerande arbetsgrupp med engagerade och kompetenta kollegor. Tillsammans har vi ett nära och positivt samarbete med alla yrkesgrupper inom kliniken. Nu behöver vi förstärka vårt team och söker dig som vill ta nästa steg i din yrkesutveckling.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic och Provisio och tidigare erfarenhet inom Postoperativ verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg, initiativtagande och självständig. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Arbetet på vår postoperativa vårdavdelning är både omväxlande och lärorikt. Här möter du patienter i alla åldrar och med en stor variation av kirurgiska ingrepp. Vi tar hand om patienter som har genomgått större operationer och som därför har ett mer vårdkrävande och längre postoperativt förlopp. Vår verksamhet bedrivs dygnet runt, årets alla dagar. Arbete på vår dagkirurgiska avdelning kan förekomma utifrån verksamhetens behov, och självklart får du även en ordentlig introduktion där. På den postoperativa vårdavdelningen har vi elva övervakningsplatser, inklusive procedurplatser, samt ett enkelrum med övervakning. På vår dagkirurgiska vårdavdelning har vi tio övervakningsplatser, samt en separat barnavdelning inom dagkirurgin med fem övervakningsplatser och ett eget patientflöde för barn.
Intern Postoperativ utbildning
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dag, kväll och helg. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://Norrbotten.se
971 89 LULEÅ
Enhetschef
Åsa Carlsson asa.e.carlsson@norrbotten.se 0920282836
