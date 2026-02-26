Sjuksköterska till Postop/IVA på Ersta sjukhus
2026-02-26
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens.
På vår enhet Postop/IVA arbetar vi i team med undersköterskor, leg.sjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare. Här finns både uppvakningsplatser, postoperativ vård och intensivvårdsplatser. Våra tre intensivvårdsplatser bemannas endast av intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor.
Hos oss vårdas vuxna patienter för vård och övervakning i samband men operation, intervention eller behandling i kombination med någon form av anestesi (narkos, sövning, bedövning).
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Hos oss får du en flexibel och ansvarsfull roll där du: * Övervakar och bedömer vitala funktioner som cirkulation och respiration * Ansvarar för omvårdnaden av patienter på uppvakningsenheten * Arbetar med personcentrerad bedside-rapportering enligt SBAR - tillsammans med patienten.
Rollen är en heltidstjänst på 100% med 40 timmars arbetsvecka. Arbetet är förlagt måndag-fredag och du arbetar 1-2 kvällar per vecka. Annonsen avser både en fast tjänst och ett längre vikariat.
Vem är du?
Du trivs i team och samarbetar gärna med andra, samtidigt som du arbetar självständigt när det behövs. Du är kommunikativ, flexibel och trygg i din yrkesroll.
Du delar också Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från uppvakningsenhet.
Det är meriterande med erfarenhet av kirurgisk vård, intermediärvård, utvecklingsarbete samt systemvana i TakeCare och/eller Orbit.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Nina Karlsson, Vårdenhetschef, marina.karlsson@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Vårdförbundet Ersta diakoni, vardforbundet@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
