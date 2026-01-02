Sjuksköterska till Post-Op, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
Gillar du teamarbete, varierande arbetsuppgifter och ett växlande tempo? Då är Postop något för dig.
Inom vår verksamhet har vi framför allt inneliggande samt akuta patienter i alla åldrar, här vårdas alla opererade patienter på Sunderby sjukhus.
Vi är en fin arbetsgrupp med engagerade och kompetenta kollegor som dessutom har ett tätt och härligt samarbete med alla våra professioner inom kliniken. Vi behöver nu bli fler och söker just dig med ett intresse för att ta nästa steg i din yrkesprofession.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet av yrket. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt har erfarenhet av journalsystemet Cosmic och Provisio. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom Postoperativ verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg och stabil, initiativtagande och självständig. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Arbetet på PostOP är omväxlande och lärorikt, här möter du patienter i alla åldrar, med en stor variation av operationsingrepp. På PostOP vårdas patienter som genomgått större kirurgi med ett mer vårdkrävande och längre postoperativt förlopp. Här har vi dygnet runt vård, årets alla dagar. Arbete på vår dagkirurgiska avdelning kan förekomma efter behov i verksamheten. Introduktion ingår självklart även där.
På PostOP har vi 11 övervakningsplatser (inkl procedurplatser) plus en enkelsal med övervakning.
På UVA har vi 10 övervakningsplatser, samt en separat barn-UVA med 5 övervakningsplatser och ett eget barnflöde.
Det här erbjuder vi dig
• Intern Postoperativ utbildning
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dag,kväll och helg. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Åsa Carlsson asa.e.carlsson@norrbotten.se 0920-28 28 36 Jobbnummer
9667889