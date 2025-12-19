Sjuksköterska till Post- och Preoperation vid Anestesikliniken
2025-12-19
Om jobbet
Är du legitimerad sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet och redo för en ny utmaning? Då kan någon av våra två tjänster på Anestesikliniken vara rätt för dig.
Postoperativa avdelningen
På den postoperativa avdelningen som tillhör intensivvårdsavdelningen, arbetar du med patienter som just genomgått operation eller olika röntgenundersökningar. Du följer patienten genom den första postoperativa fasen, där behovet av nära övervakning är som störst.
Arbetet innebär att kontinuerligt övervaka andning, cirkulation, eventuella blödningar och ge smärtlindring. Det ingår även att bedöma och optimera patientens vitala funktioner. Vi arbetar personcentrerat och omvårdnaden anpassas efter varje patients unika behov. Du arbetar i ett team runt patienten och får en individuell introduktion som tryggt förbereder dig för dina arbetsuppgifter. Tjänsten passar dig som vill utveckla dina kunskaper om den postoperativa fasen och som är nyfiken på postoperativ vård och intensivvård.
Preoperativa enheten
På vår preoperativa enhet som tillhör operationsavdelningen, arbetar du med att förbereda patienter inför operation. Det innebär att du exempelvis sätter infarter, administrerar läkemedel och övervakar patientens vitalparametrar. Du assisterar även läkare vid olika procedurer. Utbildning i ultraljudsledd PVK-sättning kommer erbjudas. Du arbetar i ett team runt patienten och får en individuell introduktion som tryggt förbereder dig för dina arbetsuppgifter. Tjänsten passar dig som vill utveckla dina kunskaper inom det preoperativa området och som är nyfiken på operations- och anestesivård.
På båda avdelningarna värnar vi om en trivsam arbetsmiljö, där både patienter och kollegor står i fokus. Vi arbetar för ett närmare samarbete mellan preoperativa enheten och den postoperativa enheten och i framtiden kommer rotation att erbjudas.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med minst ett års yrkeserfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter ett engagemang som märks i vardagen, en flexibilitet som gör att du kan anpassa dig efter olika situationer, noggrannhet i ditt arbete, samt en god förmåga att samarbeta med både patienter och kollegor. Har du dessutom ett intresse för intensivvård, operation eller anestesi, ser vi dessa tjänster som en möjlighet för dig att få en inblick inom området.
Inför tillsättning
- Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
- Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
- Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning, blankett 442-9.
Rekrytering sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
