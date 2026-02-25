Sjuksköterska till poolen inriktning korttidsvård
2026-02-25
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Vår vision är tydlig: "En Vårdsmart Omsorg för Framtiden". Vill du vara med och forma framtidens vård- och omsorg?
Då kan du vara den vi söker! För att möta den åldrande befolkningen och samtidigt bibehålla god kvalitet behöver vi bli fler med rätt kompetens.
I ditt arbete gör du självständiga bedömningar, planerar åtgärder och genomför uppföljningar av patienter. Våra patienter har ofta komplexa vårdbehov där det snabbt kan ske förändringar i patientens allmäntillstånd.
Dina arbetsuppgifter är varierande, från direkt patientnära vård till att utveckla och stödja omvårdnadspersonalen genom handledning. En viktig del av ditt arbete handlar om att säkerställa en trygg och effektiv läkemedelshantering.
Arbetet innefattar även att välkomna nya patienter, genomföra in- och utskrivningar samt hantera rapporter från sjukhus och biståndsbedömare. Du deltar på den veckovisa ronden med läkare från Närvårdskliniken på US.
Din arbetsplats
Linköpings kommun har korttidsplatser på Åleryds vårdboende, Kärna vårdby samt Garnisonens vårdboende. För att bättre möta framtidens behov kommer all korttidsvård att samlokaliseras på Åleryds vårdboende under 2027 för att kunna utveckla spetskompetens inom korttidsvården.
Din arbetsplats varierar beroende på behov i verksamheten som en följd av frånvaro eller högre arbetsbelastning. Inom poolen arbetar idag tre sjuksköterskor och vi söker nu en till kollega för att stötta upp på våra olika korttidsavdelningar. Du behöver trivas i en varierad arbetsvecka där du möter många olika kollegor.
Din arbetstid är förlagd måndag till fredag, kl. 8-16.30.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är utbildad distriktssköterska eller har annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. För tjänsten behöver du ha tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom medicinsk vård. Det är meriterande om du arbetat som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård.
Då arbetet innebär dokumentation och kontakter med patienter och anhöriga är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska, både skriftligen och muntligt. Du behöver ha B-körkort.
Som person arbetar du bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du en förmåga att leda samt samordna arbetet genom att skapa engagemang och delaktighet. Du har även förståelse för hur individer tar till sig kunskap och kan därför anpassa hur du förmedlar information för att nå gemensamma mål.
I ditt arbete behöver du kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete samt ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du gör korrekta avvägningar och har förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Språktest ingår som en del i rekryteringsprocessen för alla vårdnära tjänster utifrån Vård- och omsorgsförvaltningens policy.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16751
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
