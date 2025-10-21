Sjuksköterska till Plastikkirurgimottagning i Malmö
2025-10-21
Gör skillnad. Varje dag.
Specialitet plastikkirurgi består av mottagning, läkarsektion och slutenvård. Här bedriver vi högspecialiserad, rekonstruktiv plastikkirurgi. Området är en regionspecialitet och dessutom ett av Skånes universitetssjukhus (Sus) profilområden. Vi tar emot patienter från Sydsverige, men även nationella och internationella patienter som behöver högspecialiserad plastikkirurgisk sjukvård. Vi har bland annat Nationellt Högspecialiserat Vårduppdrag (NHV) för kirurgisk behandling vid lymfödem.
På mottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, fotograf, kurator, medicinska sekreterare och operationskoordinatorer. Hos oss finns även en egen operationsverksamhet. Vår mottagning tar emot och behandlar både barn och vuxna med olika plastikkirurgiska behov. Till vår mottagning bokas 2000 omvårdnadsbesök och 3000 läkarbesök varje år. Vård av patienter som genomgått bröstrekonstruktion, som har svårläkta sår, brännskador eller har läpp-käk- gomspalt hör till våra vanligaste uppdrag. På vår polikliniska enhet utförs omkring 600 plastikkirurgiska operationer årligen i lokalbedövning, med patienter från åtta år till vuxna i alla åldrar.
Vi erbjuder dig ett spännande och framför allt ett omväxlande arbete, både på mottagning och på vår operationssal, med goda utvecklingsmöjligheter i ett gott arbetsklimat där alla hjälps åt. Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjuksköterska med erfarenhet från eller intresse för polikliniska operationer som ny kollega hos oss på Specialitet plastikkirurgi!
Tjänsten innebär både att arbeta på mottagningen och att instrumentera våra polikliniska operationer. Vi tror att du har ett intresse för behandling av sår, förband, och framför allt brinner för kirurgi. På operationsenheten är du formellt ansvarig för sterilitet, instrumentering och medicinskteknisk utrustning. Öron-tillbakasättning, excisioner av hudförändringar med behov av transplantat, mindre bröstingrepp och ögonlocksoperationer hör till de vanligaste operationerna.
På mottagningen, tillsammans med dina erfarna kollegor, ansvarar du för den specifika omvårdnaden av de plastikkirurgiska patienterna. Du handhar, behandlar och följer upp behandlingar samt kirurgiska åtgärder. Arbetet sker främst tillsammans med läkarna och undersköterskorna på mottagningen i nära samarbete med operationskoordinatorerna. Efter sårbehandling samverkar du med kommunal hälso- och sjukvård eller primärvård för att slussa patienter vidare. Majoriteten av våra patienter vi opererat polikliniskt kommer på uppföljande besök till vår mottagning därför har du möjlighet att följa upp operationsresultaten.
Hos oss kan du utveckla bred kunskap inom plastikkirurgi. Vi är en del av Sus och har flera läkare och vårdprofessioner under upplärning, vilket gör att du bidrar till deras kunskapsutveckling. Vi strävar mot mer polikliniskt arbete och planerar att flytta vissa operationer till poliklinisk sal i vaket tillstånd. Delta i utvecklingen av vår specialitet!Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med vakna patienter som opereras i lokalanestesi. Därtill är det fördelaktigt om du är vidareutbildad till operationssjuksköterska. Vi ser gärna att du som söker har minst fem års erfarenhet inom yrket då du kommer att ansvara för kvalitet och uppföljning av den polikliniska operationsverksamheten. Tidigare erfarenhet av våra system Melior, Web-Pasis och Orbit 5 ses som meriterande liksom erfarenhet av att drapera och instrumentera på operationssal.
Du är flexibel, lugn, serviceinriktad och strukturerad, med förmåga att bemöta oroliga patienter, både barn och vuxna. Du har intresse för att bedöma, behandla och följa upp sårläkning, och är skicklig på att prioritera arbetsuppgifter. Vidare ser du möjligheter framför hinder, har god kommunikationsförmåga och arbetar personcentrerat. Du trivs i en tvärprofessionell grupp, har god samarbetsförmåga och arbetar utan prestige. Personlig lämplighet är viktig.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
