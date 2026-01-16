Sjuksköterska till plastik- och käkkirurgisk avdelning, 85F2
2026-01-16
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vill du bli en del av en fantastisk personalgrupp, se hit.
Vår verksamhet
Detta arbete är för dig som gillar att ha stor bredd, omväxling och vill lära dig nya färdigheter. Avdelning 85F2 är en kirurgisk vårdavdelning med inriktning mot plastik- och käkkirurgi samt brännskadevård på en och samma avdelning. Vi vårdar både vuxna och barn med ett intag av patienter som är både planerat och akut. Patienter med behov av särskild högspecialiserad vård tas emot från vårt eget län, den region vi ansvarar för i egenskap av universitetssjukhus, från hela riket samt även från utlandet.
Vi erbjuder ett varierande arbete med utmaningar och stor stimulans som bidrar till utveckling av din kompetens. I vår specialitet återskapas funktionalitet efter tex. tumörsjukdomar, svåra kroppsskador såsom brännskador och medfödda missbildningar. Den rekonstruktiva plastikkirurgin vid Akademiska sjukhuset är erkänd som ett av de ledande centren inom plastikkirurgi både nationellt och internationellt. Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med ett intresse av kirurgisk vård. Du är driven, lösningsorienterad och nyfiken som person. Ditt motto är att alltid göra det bästa för patienten. Erfarenheter inom kirurgisk vård och/eller vård av barn är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
Vi söker en ny sjuksköterska till vårt team. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på två eller treskift. Vid treskift så erhålls rotationstillägg.
Du kommer att få en inskolning på ca 6 veckor tillsammans med en handledare, introduktionen anpassas till dina förkunskaper så att du ska känna dig trygg i din roll hos oss. Vi överenskommer med dig hur arbetstiderna under inskolning ska se ut. Vi tycker att det är viktigt med en individuell inskolning då vi alla har olika behov. Kontinuerlig kompetensutveckling under karriären är en självklarhet för oss.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Sabina Lindberg, sabina.lindberg@akademiska.se
, 018-611 54 26
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden så tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sök redan idag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS74/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
Akademiska sjukhuset (visa karta
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9687427