Sjuksköterska till perioperativa enheten
Region Jämtland Härjedalen, Perioperativa enheten
2026-01-07
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Vi söker nya kollegor som vill arbeta med och vidareutveckla en högspecialiserad pre- och postoperativ vård på Östersunds Sjukhus tillsammans med oss.
Vi söker nya kollegor som vill arbeta med och vidareutveckla en högspecialiserad pre- och postoperativ vård på Östersunds Sjukhus tillsammans med oss.
Perioperativa enheten tillhör område AnOpIVA och samarbetar med samtliga opererande verksamheter vid Östersunds sjukhus inom anestesi, gynekologi, kirurgi, medicin, ortopedi, specialisttandvård, ögon och öron- näsa- hals. Så du som vill jobba på en arbetsplats med både spets och bredd kommer trivas på vår avdelning!
Vi strävar alltid efter att ge en god, säker vård och ett professionellt bemötande. Vi jobbar ständigt med förbättringar och för att utveckla avdelningen för ökad patientsäkerhet med bra arbetsflöden. Du arbetar i ett team med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
Arbetstiderna är schemalagda med arbete måndag till fredag, dag och kväll. Vi arbetar med två semesterperioder under sommaren. Röda dagar håller vi stängt.
Möjlighet till auskultation på arbetsplatsen finns om du vill testa jobbet innan ansökan.

Arbetsuppgifter
Arbete i pre- och postoperativ vård.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med eller utan specialistutbildning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Erik Grön Norlin erik.norlin@regionjh.se 063-154972
