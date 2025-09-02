Sjuksköterska till PCI-lab mot Hjärtmottagning/Kardiologavd, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Kardiologenheten ingår i närsjukvårdsområde söder och är en relativt stor enhet med många specialiseringar. I kardiologkliniken ingår klinisk fysiologi, kardiologavdelning med HIA, hjärtmottagning med dagvård och kranskärlsmottagning. Tjänsten är en rotationstjänst med utgångspunkt PCI-lab, där det utifrån den sökandes erfarenhet och önskemål är möjligt med rotation mot antigen hjärtmottagningen eller kardiologavdelningen/HIA. PCI-lab bemannas av kardiologläkare och sjuksköterskor som har anställning på hjärtmottagningen, kardiologavdelningen eller röntgen.
Hjärtmottagningen är en av platserna att kunna rotera mot. På hjärtmottagningen finns, utöver PCI-lab, även kranskälsmottagningens dagvård, Pacemakerverksamhet, dagvård för elkonvertering samt hjärt- och pacemakermottagning. Det är sekreterare, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som arbetar här. Maria Söderlund är enhetschef för hjärtmottagningen och hon eller hennes ersättare Christina Näslund kan ge mera information om du är intresserad att arbeta på hjärtmottagningen.
Kardiologavdelningen är ett andra ställe för denna roll att rotera mot. Avdelningen är profilerad mot hjärtsjukdomar med 28 vårdplatser inklusive hjärtintensivvårdsplatser (HIA). Här vårdas patienter med hjärtsjukdomar som angina, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier, postoperativ vård samt övriga patienter som är i behov av hjärtövervakning. Vi tar också emot patienter från hela länet med ett akut och subakut behov av koronarangiografi då länets PCI-lab är lokaliserat till Sundsvall. Här arbetar kardiologer, sjuksköterskor och undersköterskor. Malin Karlsson och Evelina Toresson är enhetschefer och kan svara på mera detaljer om du är intresserad att rotera mot vårdavdelningen.
Verksamheten på PCI-lab är en dygnet runt/året runt-verksamhet för akut sjuka hjärtpatienter. Roterar du mellan Hjärtmottagning och PCI-lab arbetar du måndag till fredag dagtid. För rotation mellan Kardiologavdelningen och PCI ingår vissa kvällar och helger alternativt natt utifrån att avdelningen har tvättstugeschema. Utöver detta har du som sjuksköterska beredskap med 30 minuters inställelsetid kvällar, nätter och helger.
Nu söker vi en sjuksköterska på rotation till oss. Tjänsten avser en tillsvidareanställning med rotation, på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Du som sjuksköterska på PCI-lab roterar dagtid mellan att:
Sterilt assistera läkaren
Serva med material
Vara patientansvarig eller administrativt stöd
Under beredskap arbetar tillsammans 1 läkare och 2 sjuksköterskor. En av sjuksköterskorna assisterar sterilt och den andra är patientansvarig.
Som sjuksköterska på mottagningen innefattar dina arbetsuppgifter även ansvar över:
Egna patienter
Telefontid via Tele-Q
Ärenden via 1177 och funktionsbrevlåda
Patientundervisning och bokning av patienter
Viss dagvård
Du är en drivande del i utvecklingen av verksamheten och den vård vi ger. Beroende på vilken erfarenhet som du har och vilken rotation som du är intresserad av planeras inskolningen utifrån det.
Grundberedskapen är 4 vardagar på 5 veckor 16:00-07:00, samt var 5:e helg fredag 16:00 till måndag 07:00. Sommartid 1 vardag/vecka och var 4:e helg. Arbetet på kardiologen/HIA innebär även kvällar och helger.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har en specialistutbildning som sjuksköterska inom PCI
Har arbetslivserfarenhet som PCI-sjuksköterska
Har flerårig erfarenhet av arbete med akutsjuka hjärtpatienter
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Kan infinna dig på PCI-lab inom 30 minuter under beredskapen
Det är meriterande om du
Har en vidareutbildning inom kardiologi
Har erfarenhet av journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivare Region Västernorrland
Region Västernorrland Kontakt
Enhetschef
