Sjuksköterska till patrullen 57 % kväll och helg, tillsvidare
Salems kommun / Sjuksköterskejobb / Salem Visa alla sjuksköterskejobb i Salem
2026-06-24
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Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till vår sjuksköterskepatrull för en tillsvidareanställning på 57 %. Tjänsten innebär arbete kvällar och helger samt delta dagtid på våra verksamhetsmöten enligt schema.
Som sjuksköterska i patrullen ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser inom kommunens verksamheter. Arbetet omfattar kommunens tre äldreboenden med både somatisk vård, demensvård samt korttidsvård, totalt 105 platser. I uppdraget ingår även insatser i kommunens LSS-verksamhet.
Arbetet är varierande och innebär ett stort eget ansvar. Du arbetar självständigt med bedömningar som ligger till grund för omvårdnadsåtgärder och utför vanligt förekommande sjuksköterskeinsatser såsom akuta bedömningar, katetrisering, symtomskattningar samt läkemedelshantering.
Du samverkar med omvårdnadspersonal, boendestödjare och läkare samt har kontakt med närstående och andra vårdgivare. Dokumentation sker enligt gällande rutiner och lagstiftning.
Vi söker dig som
För att trivas i rollen ser vi att du är trygg i din yrkesroll och uppskattar ett omväxlande arbete där du får ta stort ansvar och fatta självständiga beslut. Du har ett professionellt bemötande och bidrar till ett gott arbetsklimat genom engagemang, flexibilitet och lösningsfokus.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, självständighet och god kommunikativ förmåga.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Legitimation som sjuksköterska
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God dokumentationsförmåga
God datorvanaKörkortskrav
Meriterande är:
Vidareutbildning inom geriatrik, demens och/eller psykiatrisk vård
Erfarenhet av journalsystemet Treserva
Du behöver även ha god kännedom om de lagar och föreskrifter som styr hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Anställningsvillkor
Antal tjänster: 1 Anställningsform: Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 57 % Arbetstid: Kväll och helg Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 2026-07-10.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Salems Kommun
(org.nr 212000-2874), https://salem.se/
144 80 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Salems Kommun Kontakt
HSE-chef
Sofia Mäenpää sofia.maenpaa@salem.se Jobbnummer
9976214