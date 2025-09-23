Sjuksköterska till patienthotellet Vistet, Sunderby sjukhus
2025-09-23
På hotellet Vistet i Sunderbyn arbetar kompetenta medarbetar med att ge patienter förstklassig vård och behandling dygnet runt. Vi arbetar ständigt med medicinsk trygghet och service eftersom patienten är vårt största fokus. Här träffar du besökare, gäster, patienter och personal från sjukhusets alla avdelningar, vilket ställer höga krav på din servicemedvetenhet. På hotellet Vistet arbetar vi tillsammans för att främja en trygg vård i en hälsofrämjande miljö.
Är du en person som vill ingå i ett starkt team med ett lösningsorienterat arbetssätt? Vill du bli en del av Region Norrbottens händelserikaste enhet? Då har vi tjänsten för dig när vi söker en sjuksköterska till patienthotellet Vistet!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har goda språkliga kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi ser gärna att du har minst ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på patienthotell. Kunskap om olika vårdsystem, såsom VAS och Cosmic, är också en fördel.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är flexibel, har god samarbetsförmåga och anpassar din kommunikation efter olika situationer. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar dem effektivt, samtidigt som du är kreativ och öppen för nytänkande
Det här får du arbeta med
Som nattarbetande sjuksköterska på patienthotellet kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, där du möter patienter från sjukhusets alla verksamheter inför olika slutenvårdsinsatser, före- och efter operationer, behandlingar och undersökningar. Vidare kommer du att arbeta med att bemanna receptionen och ansvara för högklassig service till medarbetare, besökare och gäster på hotellet. Du kommer att arbeta med personcentrerad vård och ett förhållningssätt som skapar trygghet och tillit hos patienterna, för att på bästa sätt möta deras individuella behov.
På vår avdelning arbetar vi aktivt med en hälsosam arbetsmiljö, hantering av arbetsbelastning, kompetensutveckling och arbetsglädje för att alla ska trivas. För oss är det viktigt att alla medarbetare är delaktiga och engagerade för att nå verksamhetens mål och förväntningar.
Det här erbjuder vi dig
• En spännande arbetsplats med specialist- eller utvecklingsområde som leder till bred kunskap och utmanande utveckling
• Möjlighet att tillsammans med andra påverka och forma ditt arbete samt ta egna initiativ och förverkliga idéer
• Handledning och stöttning till att lära dig arbetet innan du förväntas att kunna driva och utföra arbetet på egen hand
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, vilket innefattar ersättnig för dygnet runt arbete, läs mer på https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hososs/anstallningsvillkor-och-utveckling
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på deltid där arbetstiden är förlagd till natt. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetschef
Sari Väisänen sari.vaisanen@norrbotten.se 0920-28 47 74 Jobbnummer
9523135