Sjuksköterska till Palliativvårdsavdelning i Lund

Gör skillnad. Varje dag.
Palliativvårdsavdelningen i Lund ingår organisatoriskt i förvaltning Nära vård och hälsa, verksamhetsområde mobila team och specialiserad palliativ vård mellersta Skåne. Vi erbjuder specialiserad palliativ vård med syfte att lindra symtom och förebygga lidande i samband med obotlig eller kronisk sjukdom. Patienterna är ofta, men långt ifrån alltid, i livets slutskede. Fler än hälften av patienterna tas in akut via avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och samtliga som läggs in är i behov av specialiserad palliativ slutenvård. Svår smärta, ångest och infektioner är exempel på vanliga inläggningsorsaker. Efter en tids behandling kan vissa patienter återgå till hemmet.
Om du är intresserad av att lära och utvecklas, både i din profession som sjuksköterska och som människa, kommer du att trivas på vår avdelning. Vi är en avdelning med gott arbetsklimat, där vi värnar om varandra och samarbetar väl.
Vi jobbar med livet, inte med döden.
Nu välkomnar vi en sjuksköterska till oss på Palliativvårdsavdelningen i Lund.
I rollen som sjuksköterska ingår du i ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, kock, arbetsterapeut och fysioterapeut. Ibland ingår även en vårdhund i teamet.
Arbetet är personcentrerat med fokus på att varje dag göra skillnad för våra patienter och deras närstående. I ditt dagliga arbete ställs du inför många självständiga beslut, men det finns alltid kollegor i teamet att ta stöd och hjälp av. Arbetet kan handla om allt ifrån medicinska uppgifter till omvårdnad och närståendestöd.
Vi bedriver vård under dygnets alla timmar med tjänstgöring dag, kväll och natt. I denna tjänst finns möjlighet att arbeta ständig dag/kväll.
När du börjar hos oss, får du en skräddarsydd introduktion som är anpassad efter dina specifika behov. Därefter erbjuds du ett mentorsprogram för att stödja din utveckling och integration i vår organisation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare är språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Det är meriterande om du är specialistsjuksköterska och har handledar- eller smärtutbildning, men vi tar såklart vara på din kompetens oavsett bakgrund.
Du som söker är trygg i din yrkesroll och arbetar personcentrerat, vilket innebär att du har förmågan att se till både patientens och de närståendes unika behov. Då en del av arbetet innebär stöd och samtal, är det viktigt att du är kommunikativ och har fallenhet för att möta människor i olika situationer. Därtill är du en lagspelare som kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter när arbetstempot stundtals är högt. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
