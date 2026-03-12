Sjuksköterska till palliativa vårdteamet
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-03-12
Kliniken för akutgeriatrik, stroke och palliativ vård (KASP), Nyköpings lasarett
Sjuksköterska till palliativa vård teamet.
Är du sjuksköterska och vill arbeta på den "bredaste" kliniken på Nyköpings lasarett då ska du läsa vidare och förhoppningsvis söka till vår trevliga klinik och till vår enhet. Palliativa vård teamet består av en avdelning och en specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH). Du ges möjlighet att träffa patienten både på avdelningen och i patientens egna hem. Publiceringsdatum2026-03-12Om företaget
Det palliativa vård teamet består av en liten avdelningen med 6-7 vårdplatser samt SSIH-verksamhet med 40-45 patienter.
Vi arbetar team baserat med olika professioner, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnaster, dietist och kurator. Vi utgår från ett person centrerat synsätt där patient och anhöriga är i fokus.
Uttryck från kollegor om vår klinik:
KASP som klinik har i min mening en väldigt stark sammanhållning mellan alla yrkesgrupper. Du har på ena kanten individuellt kunniga personer som brinner för vad de gör, samtidigt som du har ett team med ett helhetstänk som går utanför ramarna för att enbart kurera isolerade symtom. Klinikens helhet tar verkligen skolboksexemplet personcentrering och idén med helhetsperspektiv från teoretisk logik till praktisk klinik.
En mycket intressant och lärorik arbetsplats med patientfokus och helhetssyn för både patienter och personal. Arbetsuppgifter
I det kliniska arbetet arbetar du som sjuksköterska i team tillsammans med andra yrkeskategorier. Arbetsuppgifterna består bland annat av enhetsspecifik vård- och omvårdnad med fokus på personcentrerad vård.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du ska vara en positiv och stabil person som har lätt för att läsa av och anpassa dig till olika situationer, möten med olika patienter, närstående och kollegor. Vi ser gärna att du är samarbetsvillig, tillmötesgående och serviceinriktad för att möta människor i vår verksamhet som behöver hjälp, information och vägledning. Hos oss är det även viktigt att du är kulturellt medveten och värdesätter mångfald. Vi har individuell schema planering.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och erfarenheter.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Annmarie Corell, 076-115 65 77
Vårdenhetschef Linda Asplund, 076-495 27 96.
Fackliga företrädare Lena Tansey, söks via enheten 0155-24 57 59.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-12.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9794183