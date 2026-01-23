Sjuksköterska till palliativa vårdavdelningen
2026-01-23
Vi söker sjuksköterskor som vill jobba med oss inom specialiserad palliativ slutenvård.
Palliativa vårdavdelningen PAVA är en verksamhet inom område kirurgi på Östersunds sjukhus. PAVA inrymmer 8 vårdplatser för specialiserad palliativ slutenvård för patienter inom division kirurgi(ortopedi, kvinnoklinik, ögon/öron och kirurgi). På PAVA kommer du att möta patienter med palliativa vårdbehov och deras närstående. Vården bedrivs personcentrerat och arbetet sker i team med undersköterskor, läkare och kurator. I teamet ingår också arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. I det dagliga arbetet kommer du tillsammans med två undersköterskor ansvara för vården av fyra patienter.
Som anställd kommer du att vara delaktig i att utveckla den palliativa slutenvården i region Jämtland-Härjedalen tillsammans med avdelningens ledningssjuksköterska samt medarbetare från den specialiserade palliativa hemsjukvårdsenheten Storsjögläntan. PAVA är en dygnet runt verksamhet och du arbetar natt efter överenskommelse. Helgtjänstgöring sker på två helger på fem veckor.
Arbete hos oss på PAVA ger dig en bra grund inom sjuksköterskeyrket samt möjlighet till personlig utveckling och vidareutbildning i din yrkesroll. Som medarbetare i Region Jämtland Härjedalen har du en rad förmåner. Förmåner som vi är extra stolta över är bland annat vårt generösa friskvårdbidrag. På sjukhuset finns även en modern träningsanläggning Zefyren med möjlighet till gruppträning. Inom regionen finns även en personalförening men många erbjudanden och rabatter.
Inom Region Jämtland Härjedalen finns ett antal personalbostäder att hyra.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Du ska självständigt och i team arbeta med att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov. I dialog med patient/närstående ge stöd för optimal delaktighet och eftersträva en personcentrerad vård utifrån ett palliativt förhållningssätt.
Dina sjuksköterskeuppgifter innefattar patientnära omvårdnadsarbete. Med strukturerade arbetssätt identifierar du tillsammans med teamet palliativa omvårdnadsbehov, ordinerar och prioriterar preventiva åtgärder. Du ansvarar för läkemedelshantering som injektioner, infusioner och smärtpumpar. Du arbetar i team och samverkar i nära samarbete med undersköterska, läkare, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.
Introduktion sker tillsammans med ledningssjuksköterska och avdelningssjuksköterskaKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har du dessutom en specialistutbildning inom palliativ omvårdnad så är det meriterande. Intresse för palliativ omvårdnad ser vi som viktigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du är flexibel, har god organisationsförmåga och vill arbeta i team. Vi är proaktiva och arbetar ständigt med utveckling av verksamheten, vi är därför angelägna att få in nya medarbetare med framtidsvisioner och vilja att utvecklas.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
