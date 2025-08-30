Sjuksköterska till Palliativa vårdavdelningen
Palliativa vårdavdelningen, PAVA inrymmer 8 vårdplatser för specialiserad palliativ slutenvård inom division kirurgi. På PAVA kommer du att möta patienter med palliativa vårdbehov och deras närstående. Vården bedrivs personcentrerat och arbetet sker i team med undersköterskor, läkare och kurator. I teamet ingår också arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. I det dagliga arbetet kommer du tillsammans med två undersköterskor ansvara för vården av fyra patienter.
Som anställd kommer du att vara delaktig i att utveckla den palliativa slutenvården i region Jämtland-Härjedalen tillsammans med avdelningens ledningssjuksköterska samt medarbetare från specialiserade palliativa hemsjukvårdsenheten Storsjögläntan. PAVA är en dygnet runt verksamhet och du arbetar natt efter överenskommelse. Helgtjänstgöring sker på två helger på fem veckor.
Östersunds sjukhus är ett universitetssjukhus och arbete hos oss på PAVA ger dig en bra grund inom sjuksköterskeyrket samt möjlighet till personlig utveckling och vidareutbildning i din yrkesroll. Som medarbetare i Region Jämtland Härjedalen har du en rad förmåner. Förmåner som vi är extra stolta över är bland annat vårt generösa friskvårdbidrag. På sjukhuset finns även en modern träningsanläggning Zefyren med möjlighet till gruppträning. Inom regionen finns även en personalförening men många erbjudanden och rabatter.
Inom Region Jämtland Härjedalen finns ett antal personalbostäder att hyra.
Du arbetar i team med att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov. I dialog med patient/närstående ge stöd för optimal delaktighet och eftersträva en personcentrerad vård utifrån ett palliativt förhållningssätt.
Dina sjuksköterskeuppgifter innefattar patientnära omvårdnadsarbete. Med strukturerade arbetssätt identifierar du tillsammans med teamet palliativa omvårdnadsbehov, ordinerar och prioriterar preventiva åtgärder. Du ansvarar för läkemedelshantering som injektioner, infusioner och smärtpumpar. Teamarbetet innebär ett nära samarbete med undersköterska, läkare, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.
Introduktion sker tillsammans med ledningssjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har du dessutom en specialistutbildning inom palliativ omvårdnad så är det meriterande. Intresse för palliativ omvårdnad ser vi som viktigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du är flexibel, har god organisationsförmåga och vill arbeta i team. Vi är proaktiva och arbetar ständigt med utveckling av verksamheten, vi är därför angelägna att få in nya medarbetare med framtidsvisioner och vilja att utvecklas.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
