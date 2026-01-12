Sjuksköterska till palliativa teamet
2026-01-12
Palliativa enheten tillhör verksamhetsområde onkologi och består av fyra multiprofessionella team i Gävleborg som arbetar med specialiserad palliativ vård. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, sjukhuskyrkan och medicinska sekreterare. Teamen samordnar olika vårdinsatser och samarbetar med sjukhusets vårdavdelningar, med kommunens hemsjukvård och primärvården. I enhetens uppdrag ingår även kompetensförmedling till andra aktörer inom den palliativa vården i länet.
Vi söker dig som vill göra skillnad för patienter med obotlig sjukdom. Välkommen med din ansökan!
Ta chansen att tillsammans med oss i palliativa teamet i Hudiksvall arbeta för att utveckla den specialiserade palliativa vården i norra Hälsingland. Vi söker dig som stimuleras av varierande arbetsuppgifter och har förmåga att arbeta självständigt i personcentrerad vård. Du ansvarar tillsammans med övriga medarbetare i teamet för patientens planering och vård i hemmet. Vi erbjuder dig ett arbete inom den palliativa vården där du har goda utvecklingsmöjligheter som till exempel möjlighet till specialistsjuksköterskeutbildning. Vi arbetar dagtid måndag till fredag mellan 08.00-17.00.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• ge telefonrådgivning och information till patient och närstående
• ha ett tätt samarbete med hemsjukvårdens sjuksköterskor och även med andra aktörer som är involverade i patienternas vård
• göra hembesök tillsammans med läkare och/eller med teamets kurator
• göra egna hembesök där du som sjuksköterska följer upp och bedömer patienters och närståendes behov av vård och stöd
• hantera smärtpump, blodtransfusion, viss provtagning och omläggning
• sprida kunskap i palliativ vård genom att bland annat hålla i utbildningar för annan vårdpersonal.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• individuell utvecklingsplan
• regelbunden professionell handledning.
Vi söker nu dig som vill arbeta i team med specialiserad palliativ vård. Vi arbetar personcentrerat utifrån Region Gävleborgs värdegrund. Vi ser gärna att du är en flexibel och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utvecklings- och förbättringsarbete, trygg i din yrkesroll och har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatisk sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• inneha B- körkort.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
