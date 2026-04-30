Sjuksköterska till Palliativa rådgivningsteamet, Sunderby sjukhus
2026-04-30
Det palliativa rådgivningsteamet (PRT) består av ett team med sjuksköterskor, läkare och kurator. Här arbetar sjuksköterskor i en konsultativ roll. Teamet utgår från Sunderby sjukhus men har hela Luleå/Boden som arbetsfält. Vi erbjuder dig bland annat en kvalitetssäkrad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling och lägger stor vikt vid att du ska trivas och utvecklas på arbetsplatsen. Verksamheten bidrar till vår dygnet runt verksamhet genom att tjänsten innefattar minst två helpass per månad.
Välkommen till ett kompetent team som gör stor skillnad för våra patienter!
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med B-körkort. Meriterande är tidigare erfarenhet inom Palliativ vård, genuint intresse för den palliativa vården och förhållningssättet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och har lätt för att anpassa dig ändrade omständigheter.
Det här får du arbeta med
Som palliativ rådgivningssjuksköterska i teamet ger du råd och stöd i bland annat symtomlindring och det palliativa förhållningssättet till personal som vårdar svårt sjuka personer inom slutenvården, särskilt boende eller i hemmet. Råd och stöd ges även till den enskilde personen och dess närstående. Hembesök tillsammans med läkare eller sjuksköterskekollega förekommer också.
Det här erbjuder vi dig
• Erfarna kollegor och möjlighet till personlig utveckling inom yrket
• God arbetsmiljö
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten är i huvudsak förlagd till dagtid, måndag till fredag. Två helgpass per månad på vår slutenvårdsavdelning ingår. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Region Norrbotten
Enhetschef
Jennifer Wallgren jennifer.wallgren@norrbotten.se 0920-28 35 89
9885366