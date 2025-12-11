Sjuksköterska till palliativa rådgivningsteamet, Gällivare
2025-12-11
Vi söker en engagerad och trygg sjuksköterska som vill arbeta med palliativ vård och göra verklig skillnad för patienter och deras närstående i livets slutskede. Hos oss blir du en del av ett kompetent och omtänksamt team där patientens behov och värdighet alltid står i centrum.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har en specialistutbildning, gärna med inriktning mot palliativ vård, samt andra relevanta utbildningar inom området.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga. Du är stabil och besitter en empatisk förmåga, vilket visar sig i ditt bemötande av både patienter och kollegor.
Det här får du arbeta med
I det palliativa rådgivningsteamet arbetar du med att ge råd och stöd till personal som ansvarar för patienter med palliativa vårdbehov. Teamet tar inte över behandlingsansvaret, utan fungerar som ett konsultativt stöd till den ansvariga vårdgivaren. Det kan exempelvis handla om bedömning, symtomlindring, medicinering eller etiska ställningstaganden. Råd och stöd ges även direkt till patienter och deras närstående.
Arbetet kan även innebära hembesök till patienter inom området Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Du deltar också i utvecklingen av den palliativa vården i regionen genom utbildning, handledning och kompetensstärkande insatser.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, kurator och andra professioner, där fokus ligger på trygghet och hög kvalitet för patienterna. Teamet omfattar Kiruna och Gällivare sjukhus upptagningsområde, med Gällivare sjukhus som bas.
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet att vara med och vidareutveckla Norrbottens palliativa vård
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, arbetstiden är förlagd måndag - fredag kl 08.00-16.30. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
