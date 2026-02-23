Sjuksköterska till Palliativa avdelningen
2026-02-23
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Vill du ha ett arbete som är omväxlande, utmanande och oerhört meningsfullt?
Då kommer du känna att du hittat hem hos oss på Palliativa avdelningen.
Vi söker sig som är sjuksköterska med stor empati, noggrannhet och hjärtat på rätta stället.
Om arbetet
På palliativa avdelningen vårdar vi patienter i livets slutskede och arbetar nära anhöriga. Idag har vi 8 vårdplatser där alla är enkelrum och det finns goda möjligheter för anhöriga att sova över om så önskas. Vi är ett team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Har nära samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. Vi har även ett Palliativt team som har kontakt med patienten i hemmet.
För oss är det viktigt att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar för att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter, såväl som en stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi erbjuder
Vi som arbetar på Palliativa avdelningen älskar vårt jobb! Det kan stundtals vara psykiskt och fysiskt ansträngande men alltid meningsfullt, givande och mycket glädje. De flesta som börjar arbeta hos oss stannar kvar länge. Vi har en mycket fin gemenskap.
För oss är balansen mellan arbete och fritid viktig. Vi vill att alla ska få ihop livspusslet och skapa bästa möjliga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Samtidigt erbjuds du även möjlighet att lägga schemalagd arbetstid på kompetensutveckling efter eget intresse och önskemål.
Alla nyanställda får en välplanerad introduktion och bredvidgång.
Vi söker
Vi söker dig som är godhjärtad, skicklig och omtänksam sjuksköterska som gillar att jobba i en lärorik och inspirerande miljö tillsammans med oerhört kompetenta kollegor. Trivsel och gemenskap med kollegor är A och O för att ha friska och harmoniska medarbetare. Med det följer också en ännu bättre och säkrare vård för patienterna.
Vi vill att du som arbetar hos oss på palliativa avdelningen ska känna att du gör skillnad varje dag.
Godkänd sjuksköterskeexamen är ett krav för tjänsten och har du några års arbetslivserfarenhet är det meriterande. Stor vikt kommer också att läggas på personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
