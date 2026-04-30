Sjuksköterska till palliativ vårdavdelning, avdelning 98
2026-04-30
Vill du arbeta i en verksamhet där omvårdnaden är kärnan och där ditt ledarskap som sjuksköterska gör verklig skillnad - varje dag? Nu söker vi sjuksköterskor till avdelning 98, en unik palliativ vårdavdelning inom akutsjukvården i Region Stockholm.
Vårt anställningserbjudande
Avdelning 98 ingår i verksamhetsområdet medicinska specialiteter och bedriver palliativ vård inom akutsjukvården. Vi är den enda avdelningen i sitt slag inom akutsjukvården i regionen, vilket gör oss till en unik och utvecklande arbetsplats. Hos oss vårdas främst äldre patienter med komplexa palliativa vårdbehov, ofta i kombination med akuta och kroniska sjukdomstillstånd.
Vi har 10 vårdplatser i enkelrum och tar emot patienter dygnet runt - både direkt från akutmottagningen och via övertag från andra kliniker.
"Att arbeta med palliativ vård handlar inte om att arbeta med döden, utan om att främja livet och livskvaliteten - till dess att döden inträffar." Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Hos oss är personcentrerad omvårdnad grunden i allt vi gör. Vi utgår från varje patients berättelse, behov och önskemål, och formar vården tillsammans med patient och närstående.
Omvårdnaden är vårt kärnuppdrag, och vi lägger stor vikt vid att den håller hög kvalitet, präglas av kontinuitet och utförs nära patienten.
Vården kännetecknas av:
• Tidiga och kontinuerliga samtal om mål och inriktning
• Individuella vårdplaner med fokus på symtomlindring och livskvalitet
• Ett tydligt omvårdnadsledarskap i det dagliga arbetet
• Ett nära samarbete mellan sjuksköterska och undersköterska
• Multiprofessionellt teamarbete där alla kompetenser tas tillvara
Vi är stolta över vår arbetsmiljö med närvarande och tillgängliga chefer som uppmuntrar delaktighet. Hos oss finns ett öppet klimat där idéer tas tillvara och där medarbetare ges möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Din roll som sjuksköterska
Hos oss har du en omvårdnadsledande roll där du ansvarar för helheten kring patienten.
Du:
• Arbetsleder och samordnar omvårdnadsarbetet i nära samarbete med undersköterskor
• Deltar aktivt i den direkta omvårdnaden - vi arbetar nära patienten
• Bedömer, planerar, genomför och utvärderar omvårdnadsinsatser
• För dialog med patienter och närstående kring vårdens inriktning
• Säkerställer en vård som präglas av värdighet, trygghet och kontinuitet
Utvecklingsmöjligheter
Vi ser utveckling som en självklar del av arbetet. Hos oss får du möjlighet att:
• Vara delaktig i och driva förbättrings- och utvecklingsprojekt
• Bidra med idéer och påverka arbetssätt och rutiner
• Utvecklas i din omvårdnadsledande roll
• Delta i utbildningar och fortbildning inom palliativ vård
Vi uppmuntrar engagemang och ser gärna att du vill vara med och vidareutveckla den palliativa vården tillsammans med oss. Kvalifikationer
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har ett starkt intresse för omvårdnad och palliativt förhållningssätt
• Vill ta ansvar för och utveckla omvårdnaden i teamet
• Trivs i en roll där du både leder och arbetar patientnära
Erfarenhet av akutsjukvård eller palliativ vård är meriterande, liksom specialistutbildning inom palliativ vård eller vård av äldre. Dina personliga egenskaper
• Samarbetsinriktad och prestigelös
• Trygg i din yrkesroll och i ditt ledarskap
• Lyhörd, empatisk och strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Medicinska specialiteter, Internmedicin, Palliativ avdelning avd 98 Kontakt
Vårdenhetschef
Nina Öhnfeldt nina.ohnfeldt@regionstockholm.se 08-12359476 Jobbnummer
9884050