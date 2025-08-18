Sjuksköterska Till Palliativ Vård Och Asih I Helsingborg
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta med patientfokuserad vård i ett sammansvetsat team? Då kan du vara den vi söker! Vi har nu möjlighet att välkomna en sjuksköterska för tillsvidaretjänst till vår enhet i Helsingborg.
Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är en verksamhet som vårdar svårt sjuka patienter i hemmet, oavsett ålder och diagnos. Vården bedrivs i samarbete mellan de fyra kommunerna Helsingborg, Bjuv, Landskrona samt Svalöv och är specialiserad utifrån varje enskild patients behov. Målet är att erbjuda patienter och närstående avancerad vård, såväl medicinskt som psykosocialt, under dygnets alla timmar. Tjänsten innebär därför delvis arbete på obekväm arbetstid. Hos oss finns det möjlighet att göra skillnad och kunna vara nöjd när arbetspasset är slut.
Vi är totalt cirka 50 medarbetare på ASIH i Helsingborg. Verksamheten har två team som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, medicinsk sekreterare, chefsstöd och dietist. Båda teamen utgår från Helsingborg och är knutna till ett geografiskt område. Verksamheten utför även konsult- och punktinsatser. Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team. Det övergripande målet för Region Skånes palliativa vård och ASIH är att erbjuda en likvärdig vård för alla invånare i Skåne oberoende av diagnos, ålder och bostadsort. Vi är väldigt stolta över vår verksamhet och hur vården bedrivs, och hoppas på att hitta dig som vill bli en del av vårt team.
I rollen som sjuksköterska hos oss utför du avancerad sjukvård i hemmet. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Målet med den specialiserade vården är att samverka med patient och andra vårdgivare för att lindra patientens besvärande symptom för att nå högsta möjliga livskvalitet. Det innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska och existentiella behov samt ge stöd till närstående. I din roll förväntas du även att aktivt delta i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska trivas hos oss och komma in i din roll på bästa sätt. Du erbjuds därför en individuell introduktion som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Då det i tjänsten ingår att vårda patienter i deras hem är även giltigt B-körkort ett krav. Det är meriterande om du har några års yrkeserfarenhet.
För att trivas hos oss ser vi att du är trygg i din yrkesroll och arbetar med patienten i fokus, vilket innebär att du har förmågan att se patienten och dennes individuella behov. En stor del av arbetet innebär stöd och samtal, därför behöver du vara kommunikativ och ha förmåga att möta människor på olika plan. Du har ett flexibelt förhållningssätt och en förmåga att kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Att kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut är av vikt, samtidigt som du värdesätter teamarbete. Du bidrar med dina kunskaper och ett glatt humör för att skapa ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
