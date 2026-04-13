Sjuksköterska till palliativ hemsjukvård
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Luleå
2026-04-13
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
1 plats(er).
Hej!
Vad roligt att du är intresserad av att bli en del av den palliativa hemsjukvården! Vi söker dig som har utveckling som drivkraft och vill göra skillnad för människor i deras vardag. Tycker du om att jobba i team med kollegor och att planera och utföra arbetet i samsyn och samråd med andra? Då är detta tjänsten för dig! Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig tom 31/1 2027. Tillträde sker enligt överenskommelse. Denna heltidstjänst innebär arbetstider förlagda till vardagar dagtid samt viss tjänstgöring under storhelger.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Din viktiga roll innebär att:
• I team planera, utföra och utvärdera insatser hos patienter inskrivna i palliativ hemsjukvård
• Delta på aktörsmöten och SIP för palliativa patienter anslutna till PRT i ordinärt boende
• Samverka och utveckla samarbetet med regionen
• Inhämta fördjupad kunskap inom området palliativ vård
• Planera in utbildningar för kollegor i sjuksköterskeenheten
• Utbilda och handleda hemtjänstpersonal
• Ansvara för gällande rutiner i palliativ vård samt att revidera och implementera rutiner minst en gång per år
• Göra planerade och oplanerade hembesök i hela Luleå kommun
Arbetet sker med löpande uppföljningar tillsammans med enhetschef. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad sjuksköterska
• har god medicinsk kompetens
• har god digital kompetens och är van att dokumentera
• har B-körkort
• har intresse för palliativ vård
Vi ser det som meriterande med påbyggnadsutbildningar i palliativ vård samt erfarenhet av kliniskt arbete eller annan relevant erfarenhet inom palliativ vård. Som person ska du vara strukturerad, stabil, trygg och samarbetsorienterad. Vi lägger stort fokus på dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Låter jobbet spännande? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan redan idag! Vi arbetar med ett löpande urval i denna rekryteringsprocess vilket innebär att du kan bli kallad till intervju med kort varsel och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Facklig representant Vårdförbundet 0920-45 30 00 Jobbnummer
9851719