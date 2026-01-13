Sjuksköterska till Pacemakermottagning och kranskärlsröntgen i Kristianstad
Är du sjuksköterska och på jakt efter nya utmaningar? Då kan du vara den vi söker! Vi välkomnar nu en sjuksköterska till oss på pacemakermottagningen och kranskärlsröntgen på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK).
Verksamhetsområde medicin vid Centralsjukhuset i Kristianstad är en stor, sammanhållen verksamhet som innefattar såväl planerad som akut vård. Inom verksamheten har vi enheter inom hematologi, kardiologi, lungmedicin, njurmedicin, gastroenterologi, neurologi/stroke, endokrinologi och reumatologi.
Pacemakermottagningen och kranskärlsröntgen ingår i kardiologsektionen inom verksamhetsområde medicin på CSK.
I din roll som sjuksköterska hos oss får du varierande arbetsuppgifter med fokus på pacemaker samt kranskärlsröntgen. Rollen innefattar framförallt omvårdnadsansvar under pacemakeroperation och kranskärlsröntgen där du kommer assistera vid operation/undersökning. Du kommer även arbeta med pre- och postoperativ vård på vår dagvårdssal. På sikt finns det även möjlighet till att ha egen mottagning med fokus på pacemaker.
Hos oss blir du en del av en grupp med gott samarbete. Här har vi en god sammanhållning och ett flexibelt förhållningssätt för att möta våra patienters behov.
Du får en introduktion anpassad efter behov och dina tidigare erfarenheter. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg hos oss. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Erfarenhet inom kardiologi, medicinsk teknik och akutsjukvård är meriterande, men inget krav.
Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och självständig samt sätter patientens behov i centrum. Vidare är du noggrann och drivande, kan ta egna initiativ samt organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har en god förmåga att samarbeta med andra och att du har en positiv inställning till arbetet. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I denna process tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
