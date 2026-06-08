Sjuksköterska till Övertorneå hälsocentral
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Övertorneå Visa alla sjuksköterskejobb i Övertorneå
2026-06-08
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På Övertorneå hälsocentral arbetar vi tillsammans för att erbjuda en trygg, tillgänglig och kvalitativ vård till vår befolkning. Vi är ett engagerat och positivt team som samarbetar nära, stöttar varandra och bidrar till en öppen och välkomnande arbetsmiljö.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska språket, på lägst nivå C1. Vi ser även att du har god datorkunskap.
Du som söker har gärna en specialistutbildning inom medicin, geriatrik eller annan vidareutbildning med inriktning mot vård av äldre. Det är meriterande om du har kunskaper i finska och engelska, då det underlättar kommunikationen i mötet med patienter och närstående. Vi ser också positivt på erfarenhet från arbete påvårdavdelning, glesbygdshälsocentral eller inom kommunal hemsjukvård, där du har utvecklat en god förmåga att arbeta självständigt och hantera varierande vårdbehov.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg och stabil, självständig och strukturerad. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
På akutavdelningen har vi sex vårdplatser och där arbetar du i team med en undersköterska eller sjuksköterska.
I rollen som sjuksköterska på vårdavdelningen ansvarar du för att leda och fördela arbetet kring patientens omvårdnad. Du har, tillsammans med övrig personal, ett övergripande ansvar för planering, genomförande, uppföljning och dokumentation av både omvårdnadsinsatser och medicinsk behandling. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som läkemedelsbehandlingar, provtagningar, omvårdnad samt dokumentation och vårdplaneringar.
Som sjuksköterska på vårdavdelningen har du en central och dynamisk roll där du ansvarar för att ta emot patienter som behöver vård och behandling under jourtid. Du arbetar nära tillsammans med läkare från Kalix sjukhus, med stöd via telefon och digitala kontaktvägar, vilket ger dig en viktig och självständig roll i patientflödet.
Vi samarbetar med Övertorneå kommuns hälso- och sjukvårdsenhet vilket innebär att du vissa skift kan ansvara för kommunens jourverksamhet.
Det här erbjuder vi dig
En trygg och välfungerande arbetsplats med en kompetent, engagerad och positiv arbetsgrupp. Hos oss får du arbeta i en verksamhet med tydligt framtidsfokus, där utveckling, förändringsarbete och digitalisering står i centrum. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och tillsammans skapar bästa möjliga vård för våra patienter
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/Sjukskoterska/.
Information om tjänsten
Vi erbjuder ett vikariat på heltid under perioden 260801-270831, med möjlighet till tillsvidareanställning. Arbetstid treskift, dag, kväll, natt. Tillträde 260801 eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Mika Sorvisto mika.sorvisto@norrbotten.se +4692779742 Jobbnummer
9951877