Sjuksköterska till Osteoporosmottagning i Ängelholm
2025-12-15
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en sjuksköterska som drivs av att arbeta i en växande och dynamisk verksamhet tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor? Vi utvecklar och planerar för att utvidga vår verksamhet och söker därför ännu en sjuksköterska. Detta kan vara jobbet för dig!
Osteoporosmottagningen i Ängelholm ligger i framkant i Sverige och är den enda mottagning i Skåne som utreder, utför avancerad behandling och följer upp sjukdomsförloppet osteoporos i sin helhet.
Osteoporosmottagningen har hela nordvästra Skåne som upptagningsområde och utför bentäthetsmätningar. Mätningarna görs för att bedöma graden av bentäthet och eventuell benskörhet vilket ligger till grund för behandlingsrekommendationer för att undvika frakturer. Resultatet av mätningen bedöms av våra läkare som lämnar svar och ger eventuella behandlingsrekommendationer till de som remitterat till oss. En del av våra patienter är aktuella för fortsatt avancerad läkemedelsbehandling på vår mottagning.
Osteoporosmottagningen är lokaliserad på Ängelholms sjukhus i ljusa och moderna lokaler. På vår mottagning arbetar cirka tolv personer i olika yrkeskategorier som läkare, sjuksköterska, undersköterska, samt medicinska sekreterare. Teamet samarbetar även med fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.
Mottagningen ingår i Verksamhetsområde rehabilitering, som har ansvar för den samlade rehabiliteringen i hela nordvästra Skåne. Verksamhetsområdet innefattar dagrehabilitering, smärtrehabilitering, cancerrehabilitering, tonusmottagning och osteoporosmottagning. I verksamhetsområdet ingår även en slutenvårdsavdelning för rehabilitering och vi ansvarar för rehabiliteringskompetens för övriga slutenvårdsenheter vid Ängelholms sjukhus.
Du kan följa våra medarbetare på Ängelholms sjukhus Instagramkonto https://www.instagram.com/angelholmssjukhus/.
Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med att utreda, behandla och följa upp patienter med osteoporos med målet att förebygga framtida frakturer och främja god livskvalitet. Du blir en viktig del av ett team där samarbete, utveckling och patientfokus står i centrum.
I din roll ingår både kliniskt och pedagogiskt arbete. Du möter patienter i olika skeden av sin behandling, ger stöd och utbildning kring livsstilsförändringar som kost, motion och läkemedelsbehandling samt samordnar undersökningar som bentäthetsmätning (DXA).
Arbetet omfattar även mottagningsarbete, telefonrådgivning, remisshantering och bokning av patienter. Utöver det ingår utvecklingsarbete, föreläsningar och samverkan med primärvården samt arbete som osteoporoskoordinatorer som en naturlig del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Därtill ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av akutsjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom öppenvården samt kunskap inom ortopedi, röntgenverksamhet eller andra för verksamheten näraliggande områden. Har du tidigare arbetat i systemen Sectra och/eller Melior är det fördelaktigt.
Det är en förutsättning för tjänsten att du är intresserad av läkemedelsbehandling och vill vara med i olika typer av utvecklingsarbete. Som person trivs du och lockas av att arbeta i team och visar på en flexibilitet för patienternas bästa. Det är också en fördel att ha ett visst tekniskt intresse. Du arbetar självklart efter Region Skånes värdegrund; välkomnande, Drivande, Omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Kontakt
Vinh Norberg Nguyen, Tf enhetschef 0431-81112
