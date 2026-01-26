Sjuksköterska till ortopedmottagningen
2026-01-26
Är du sugen på att testa något nytt? Just nu söker vi en ny kollega för ett 6-månadersvikariat till mottagningen med möjlighet till förlängning.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska kommer du inom öppenvården att jobba med telefonrådgivning, gipsteknik, läkarmottagning och egna mottagningar. Du arbetar i team och det är viktigt att du ser din del i att arbetsgruppen fungerar och utvecklas.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av 11 sjuksköterskor, vi har en god mix av erfarna och nyare kollegor.
Vi är måna om varandra och hjälps gärna åt. Vi delar vår kunskap och utvecklar varandra.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av arbete med sårvård och/eller gips är meriterande, men inget krav.
Du har god samarbetsförmåga, är lugn, stabil och patientfokuserad. Du ser möjligheten i förändringar och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är serviceinriktad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Ansökan och anställning
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag - fredag. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
